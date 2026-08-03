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pogled na more i nebo

Astronomske cijene najma natjerale su ih da pobjegnu na gotovo pusti otok. Otkrivaju što im najviše nedostaje

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N1 Info
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03. kol. 2026. 08:42
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Bardsey
Pexels/Ilustracija

Umjesto zvuka budilice, svako jutro bude ih ovce, a prometne gužve zamijenili su pogledima na more i zvjezdano nebo.

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Donedavno su se Lois Roberts i Aaron Lloyd (29) borili s visokim cijenama najma i svakodnevnim prometnim gužvama u Cardiffu. Danas žive na udaljenom otoku Bardsey uz obalu Walesa, gdje ne plaćaju najamninu, a najbliži susjedi uglavnom su im ovce.

To je, kažu, bio njihov san.

„Željeli smo živjeti bliže prirodi i održivije, ali u Cardiffu je to bilo gotovo nemoguće“, kaže Lois.

Prekretnica je nastupila kada su naišli na oglas za posao koji je zvučao gotovo predobro da bi bio istinit. Tražili su domara koji bi održavao vrtove i brinuo se o deset kuća za odmor na otoku Bardsey. Zauzvrat su dobili kuću, plaću i priliku za život bez plaćanja najamnine, piše Metropolitan.si.

„Oduvijek smo željeli pobjeći iz grada, ali bez velike ušteđevine ili vlastitog doma činilo se da je to nedostižno“, kaže Lois.

Na otoku žive još samo dvojica farmera i oko 500 ovaca. Umjesto buke automobila, ujutro ih budi blejanje ovaca, no to im nimalo ne smeta. Naprotiv, uvjereni su da nikada nisu živjeli mirnije.

Život bez trgovina i mobilnog signala

Romantična ideja života na otoku ima i svoju manje privlačnu stranu. Na Bardseyju nema trgovina, signal za mobitel vrlo je slab, a život je mnogo jednostavniji nego u gradu.

„Ponekad se stvarno osjećamo kao da smo se vratili u prošlost. Živimo u staroj kući, a kompostni WC nalazi se u vrtu“, ispričali su britanskim medijima.

Bardsey
Pexels/Ilustracija

Unatoč tome, smatraju da je kvaliteta života na otoku neusporedivo bolja. Uzgajaju vlastito povrće, brinu se o kokošima, pripremaju domaće sokove i mnogo promišljenije koriste prirodne resurse.

„Sada točno znamo odakle dolaze naša voda i električna energija pa mnogo pažljivije pazimo koliko ih trošimo“, kažu mladi Britanci.

Što im najviše nedostaje?

Iako su se odrekli mnogih pogodnosti gradskog života, priznaju da im neke stvari ipak nedostaju. Ponekad požele jednostavnost svakodnevice – trgovine, veći izbor usluga i život u kojem nije potrebno unaprijed planirati baš svaki detalj.

Srećom, imaju pristup bežičnom internetu, što sezonskim posjetiteljima otoka nije dostupno.

No sve to, kažu, nadoknađuju prizori koje u gradu nikada ne bi mogli doživjeti.

„Nevjerojatno smo sretni. Iz svog doma možemo promatrati polarnu svjetlost, a noću se iznad nas prostire Mliječni put. U gradu jednostavno ne možete doživjeti takve trenutke“, zaključila je Lois.

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Teme
bardsey bijeg iz grada blizina prirode jednostavan život održivi život život na otoku

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