Astronomske cijene najma natjerale su ih da pobjegnu na gotovo pusti otok. Otkrivaju što im najviše nedostaje

Prekretnica je nastupila kada su naišli na oglas za posao koji je zvučao gotovo predobro da bi bio istinit. Tražili su domara koji bi održavao vrtove i brinuo se o deset kuća za odmor na otoku Bardsey. Zauzvrat su dobili kuću, plaću i priliku za život bez plaćanja najamnine, piše Metropolitan.si.