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Kolovoz je ključan za bogatu jesensku berbu: Evo što već sad trebate učiniti u vrtu

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02. kol. 2026. 16:56
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Vrt rajčice PEXELS
Pexels

Kolovoz je mjesec u kojem vrtlari napokon ubiru plodove višemjesečnog rada. Rajčice, paprike, krastavci, tikvice i grah dozrijevaju gotovo svakodnevno, no upravo sada biljke zahtijevaju posebnu njegu kako bi nastavile obilno rađati i pripremile se za jesensku sezonu.

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Stručnjaci ističu da nekoliko jednostavnih zahvata tijekom kolovoza može značajno povećati prinos i očuvati biljke zdravima.

Redovito berite plodove

Jedan od najvažnijih poslova u kolovozu je redovita berba. Zreli plodovi ne bi trebali dugo ostajati na biljci jer to usporava stvaranje novih cvjetova i plodova.

Kod tikvica se preporučuje brati mlađe i manje plodove, jer će biljka tako nastaviti cvjetati i donositi novi urod. Isto vrijedi i za krastavce – što ih češće berete, to će biljka biti produktivnija, piše Klix.ba.

Kod rajčice se savjetuje uklanjanje donjih listova koji dodiruju tlo. Time se poboljšava cirkulacija zraka oko biljke i smanjuje rizik od razvoja gljivičnih bolesti. Kod visokih sorti mnogi vrtlari u kolovozu uklanjaju i vrh biljke kako bi se energija usmjerila na dozrijevanje već formiranih plodova, umjesto na stvaranje novih izdanaka.

Ne zaboravite pravilno zalijevanje

Kolovoz je često najtopliji i najsušniji mjesec u godini, zbog čega je pravilno navodnjavanje presudno za zdravlje biljaka.

Najčešća pogreška je svakodnevno, ali površinsko zalijevanje. Takav način vlaži samo gornji sloj tla, dok korijen ostaje plitak i osjetljiv na sušu.

Mnogo je učinkovitije zalijevati rjeđe, ali obilnije, kako bi voda prodrla dublje u tlo i potaknula razvoj snažnijeg korijenskog sustava. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili navečer, kada su temperature niže i isparavanje vode znatno manje.

Posebnu pažnju posvetite osjetljivim kulturama

Povrće poput rajčice, paprike, krastavaca i tikvica posebno je osjetljivo na nedostatak vode tijekom ljetnih vrućina. Prvi znakovi suše najčešće su uvenuli listovi, sporiji rast te pucanje plodova.

Redovita berba, uklanjanje suvišnog lišća i pravilno zalijevanje pomoći će biljkama da ostanu zdrave do kraja sezone i osiguraju bogatu jesensku berbu.

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berba jesenska berba povrće sadnja vrt

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