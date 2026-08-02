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Kolovoz je ključan za bogatu jesensku berbu: Evo što već sad trebate učiniti u vrtu
Kolovoz je mjesec u kojem vrtlari napokon ubiru plodove višemjesečnog rada. Rajčice, paprike, krastavci, tikvice i grah dozrijevaju gotovo svakodnevno, no upravo sada biljke zahtijevaju posebnu njegu kako bi nastavile obilno rađati i pripremile se za jesensku sezonu.
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Stručnjaci ističu da nekoliko jednostavnih zahvata tijekom kolovoza može značajno povećati prinos i očuvati biljke zdravima.
Redovito berite plodove
Jedan od najvažnijih poslova u kolovozu je redovita berba. Zreli plodovi ne bi trebali dugo ostajati na biljci jer to usporava stvaranje novih cvjetova i plodova.
Kod tikvica se preporučuje brati mlađe i manje plodove, jer će biljka tako nastaviti cvjetati i donositi novi urod. Isto vrijedi i za krastavce – što ih češće berete, to će biljka biti produktivnija, piše Klix.ba.
Kod rajčice se savjetuje uklanjanje donjih listova koji dodiruju tlo. Time se poboljšava cirkulacija zraka oko biljke i smanjuje rizik od razvoja gljivičnih bolesti. Kod visokih sorti mnogi vrtlari u kolovozu uklanjaju i vrh biljke kako bi se energija usmjerila na dozrijevanje već formiranih plodova, umjesto na stvaranje novih izdanaka.
Ne zaboravite pravilno zalijevanje
Kolovoz je često najtopliji i najsušniji mjesec u godini, zbog čega je pravilno navodnjavanje presudno za zdravlje biljaka.
Najčešća pogreška je svakodnevno, ali površinsko zalijevanje. Takav način vlaži samo gornji sloj tla, dok korijen ostaje plitak i osjetljiv na sušu.
Mnogo je učinkovitije zalijevati rjeđe, ali obilnije, kako bi voda prodrla dublje u tlo i potaknula razvoj snažnijeg korijenskog sustava. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili navečer, kada su temperature niže i isparavanje vode znatno manje.
Posebnu pažnju posvetite osjetljivim kulturama
Povrće poput rajčice, paprike, krastavaca i tikvica posebno je osjetljivo na nedostatak vode tijekom ljetnih vrućina. Prvi znakovi suše najčešće su uvenuli listovi, sporiji rast te pucanje plodova.
Redovita berba, uklanjanje suvišnog lišća i pravilno zalijevanje pomoći će biljkama da ostanu zdrave do kraja sezone i osiguraju bogatu jesensku berbu.
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