za srpanj
HZMO objavio kada počinje isplata mirovina
U petak 7. kolovoza 2026. počinje isplata mirovina za srpanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je HZMO.
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Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr, navode.
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