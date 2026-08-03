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za srpanj

HZMO objavio kada počinje isplata mirovina

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N1 Info
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03. kol. 2026. 10:47
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Mirovine
Pixabay/Ilustracija

U petak 7. kolovoza 2026. počinje isplata mirovina za srpanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je HZMO.

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Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr, navode.

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