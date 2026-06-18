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Teška nesreća u Ivaniću: U sudaru dva automobila jedna osoba poginula
Hina
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18. lip. 2026. 19:58
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Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći oko 15:45 sati u Ivanić-Gradu, izvijestila je zagrebačka policija.
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Nesreća se dogodila u Ulici 65. bataljuna ZNG, a u njoj su sudjelovala dva osobna automobila.
Zbog nesreće, promet je u potpunosti zatvoren u oba smjera na dionici od raskrižja sa Žitnom ulicom do raskrižja sa Šiftarevom ulicom te se odvija obilazno.
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