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ISTRAŽUJU SE UZROCI

Teška nesreća u Ivaniću: U sudaru dva automobila jedna osoba poginula

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Hina
|
18. lip. 2026. 19:58
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MUP, policija
MUP

Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći oko 15:45 sati u Ivanić-Gradu, izvijestila je zagrebačka policija.

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Nesreća se dogodila u Ulici 65. bataljuna ZNG, a u njoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Zbog nesreće, promet je u potpunosti zatvoren u oba smjera na dionici od raskrižja sa Žitnom ulicom do raskrižja sa Šiftarevom ulicom te se odvija obilazno.

Teme
ivanić grad policija prometna nesreća smrt sudar

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