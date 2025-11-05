Oglas

SLETJELI U DVORIŠTE

Teška nesreća u Ozlju: Poginuo jedan mladić, dvojica ozlijeđena

Hina
05. stu. 2025. 21:38
policija, rotirka
PU osječko baranjska / Ilustracija

Nakon teške prometne nesreće u Ozlju, jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila oko 19:40 na Trskoj cesti, kada je osobni automobil karlovačkih registracija sletio u dvorište obiteljske kuće.

U vozilu su se nalazile tri mlađe muške osobe. Jedan je mladić na mjestu preminuo, a druga dvojica zadobila su ozljede. Nije poznat stupanj tih ozljeda.

Slijedi očevid koji treba utvrditi okolnosti nesreće.

Promet na tom dijelu ceste je zatvoren i preusmjeren na obilazne ulice.

Ozalj prometna nesreća

