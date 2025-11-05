SLETJELI U DVORIŠTE
Teška nesreća u Ozlju: Poginuo jedan mladić, dvojica ozlijeđena
Hina
|
05. stu. 2025. 21:38
|
Nakon teške prometne nesreće u Ozlju, jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene, izvijestila je policija.
Nesreća se dogodila oko 19:40 na Trskoj cesti, kada je osobni automobil karlovačkih registracija sletio u dvorište obiteljske kuće.
U vozilu su se nalazile tri mlađe muške osobe. Jedan je mladić na mjestu preminuo, a druga dvojica zadobila su ozljede. Nije poznat stupanj tih ozljeda.
Slijedi očevid koji treba utvrditi okolnosti nesreće.
Promet na tom dijelu ceste je zatvoren i preusmjeren na obilazne ulice.
