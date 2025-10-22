hak objavio obilazni pravac
Teška prometna nesreća na A3, ima ozlijeđenih. Stvaraju se kilometarske kolone
Prometna nesreća dogodila se između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane.
Kako je izvijestio HAK na autocesti A3 dogodila se prometna nesreća između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane, promet je u prekidu, a kolona je duga oko 4 km.
Obilazak: čvor Ivanić Grad (A3)-DC43-nerazvrstana cesta Etanska cesta-ŽC3041-ŽC3074-ŽC3034-ŽC3070-čvor Rugvica (A3)
Nastala je gužva, a brzo je stigao i helikopterska hitna služba, kazala je čitateljica za 24sata.
Iz zagrebačke policije potvrdili su da je u prometnoj nesreći ozlijeđeno četvero ljudi. U sudaru su sudjelovali automobil i teretno vozilo, javlja Večernji list.
