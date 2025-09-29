Goran Kovacic / Pixsell / ILUSTRACIJA

Poginula je osoba u ponedjeljak rano ujutro, u prometnoj nesreći na autocesti A7, u blizini Rijeke pa je promet tom autocestom u prekidu, izvijestila je Policijska uprava primorsko- goranska.

Kako je javila policija, prometna nesreća, u kojoj su sudjelovala dva vozila, dogodila se na udaljenosti od stotinjak metara od odmorišta Vrata Jadrana, u smjeru Rupe.

Zbog toga je prekinut promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, a promet teče obilaznim pravcima.

Više informacija o nesreći bit će dostupno nakon obavljenog očevida.