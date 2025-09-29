SUDAR DVA VOZILA
Teška prometna nesreća na autocesti kod Rijeke: Poginula jedna osoba, promet je u prekidu
Poginula je osoba u ponedjeljak rano ujutro, u prometnoj nesreći na autocesti A7, u blizini Rijeke pa je promet tom autocestom u prekidu, izvijestila je Policijska uprava primorsko- goranska.
Oglas
Kako je javila policija, prometna nesreća, u kojoj su sudjelovala dva vozila, dogodila se na udaljenosti od stotinjak metara od odmorišta Vrata Jadrana, u smjeru Rupe.
Zbog toga je prekinut promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, a promet teče obilaznim pravcima.
Više informacija o nesreći bit će dostupno nakon obavljenog očevida.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas