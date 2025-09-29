Oglas

SUDAR DVA VOZILA

Teška prometna nesreća na autocesti kod Rijeke: Poginula jedna osoba, promet je u prekidu

author
Hina
|
29. ruj. 2025. 07:05
kiša na autocesto A7 kod rijeke
Goran Kovacic / Pixsell / ILUSTRACIJA

Poginula je osoba u ponedjeljak rano ujutro, u prometnoj nesreći na autocesti A7, u blizini Rijeke pa je promet tom autocestom u prekidu, izvijestila je Policijska uprava primorsko- goranska.

Oglas

Kako je javila policija, prometna nesreća, u kojoj su sudjelovala dva vozila, dogodila se na udaljenosti od stotinjak metara od odmorišta Vrata Jadrana, u smjeru Rupe. 

Zbog toga je prekinut promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, a promet teče obilaznim pravcima. 

Više informacija o nesreći bit će dostupno nakon obavljenog očevida.

Teme
policija prometna nesreća sudar vrata jadrana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ