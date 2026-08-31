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KOBNI SUDAR

Teška nesreća u Slavoniji: Poginuo 67-godišnji vozač, mladić teško ozlijeđen

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Hina
|
31. kol. 2026. 18:14
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Šezdesetsedmogodišnji vozač automobila preminuo je od ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 13 sati dogodila kod Đakova, izvijestila je osječko-baranjska policija.

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Prometna nesreća dogodila se na raskrižju između mjesta Trnava i Lapovci, na đakovačkom području u trenutku kada je 67-godišnjak, upravljajući svojim vozilom, oduzeo prednost prolaska 29-godišnjem vozaču osobnog automobila. 

Od zadobivenih ozljeda 67-godišnjak je umro u osječkom Kliničkom bolničkom centru, dok je 29-godišnjak prevezen u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede, navode u policiji.

Teme
nesreća prometna nesreća prometna nesreća đakovo

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