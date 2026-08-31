KOBNI SUDAR
Teška nesreća u Slavoniji: Poginuo 67-godišnji vozač, mladić teško ozlijeđen
Šezdesetsedmogodišnji vozač automobila preminuo je od ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 13 sati dogodila kod Đakova, izvijestila je osječko-baranjska policija.
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Prometna nesreća dogodila se na raskrižju između mjesta Trnava i Lapovci, na đakovačkom području u trenutku kada je 67-godišnjak, upravljajući svojim vozilom, oduzeo prednost prolaska 29-godišnjem vozaču osobnog automobila.
Od zadobivenih ozljeda 67-godišnjak je umro u osječkom Kliničkom bolničkom centru, dok je 29-godišnjak prevezen u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede, navode u policiji.
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