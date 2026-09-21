EU ukida sankcije dvojici ruskih oligarha, ali imaju jedan uvjet. Reagirala Ukrajina

Mikhail KLIMENTYEV / Sputnik / AFP

Predstavnici zemalja Europske unije u ponedjeljak su se dogovorili da će ukinuti sankcije poslovnim ljudima Ališeru Usmanovu i Mihailu Fridmanu, koje su im uvedene zbog rata u Ukrajini, pod uvjetom da vlada nijedne članice EU-a ne uloži prigovor na taj potez u idućih nekoliko sati, rekli su diplomati.

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Dogovor veleposlanika 27 zemalja članica EU-a postignut je u sklopu paketa mjera o produljenju sankcija tisućama ostalih ruskih pojedinaca i subjekata na razdoblje od tri godine - što je znatno dulje od uobičajenih rokova produljenja od šest ili 12 mjeseci - kazali su diplomati.

Na iznenađenje i nezadovoljstvo nekih zemalja EU-a, Francuska se ovog mjeseca pridružila Slovačkoj kada je posrijedi zalaganje za uklanjanje rusko-uzbekistanskog milijardera Usmanova s ​​popisa sankcioniranih osoba. Luksemburg je potom zatražio uklanjanje Fridmana, ruskog državljanina, tvrde diplomati.

Francuska je pozvala EU da ukine sankcije Usmanovu nakon što je bila izložena pritisku, kako su kazali - Azerbajdžana, koji je pritvorio najmanje dva francuska državljanina, izjavila su prošlog tjedna za Reuters tri europska diplomata. Visoki azerbajdžanski diplomat u petak je odbacio te tvrdnje.

Francuska nije javno potvrdila da se zalagala za ukidanje sankcija EU-a Usmanovu, a te sankcije uključuju zabranu putovanja u Uniju i zamrzavanje imovine koju posjeduje u EU-u.

EU je obojici uveo sankcije 2022. godine

EU je obojici uveo sankcije 2022. godine. Obrazlažući sankcije protiv Usmanova EU je naveo da on ima "posebno bliske veze" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Fridman od Luksemburga traži 16 milijardi dolara u postupku koji je završio na arbitraži. Diplomati EU-a su kazali kako je Luksemburg argumentirao da bi njegov slučaj održavanja sankcija EU-a protiv Fridmana mogao oslabiti ako bi se s popisa uklonio samo Usmanov.

Ukrajina je u ponedjeljak objavila kako bi bilo "neprihvatljivo" da Europska unija ukloni dvojicu ruskih oligarha s popisa sankcija, uz objašnjenje da bi takva odluka poslala "pogrešan signal Rusiji".

Oligarsi Usmanov i Fridman, "na popis su stavljeni jer su dio agresivnog ruskog režima koji vodi agresivan rat protiv Ukrajine", napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga na platformi X.

"Što se promijenilo? Ništa. Brisanje s popisa je neprihvatljivo i poslalo bi pogrešan signal Moskvi upravo u trenutku kada pritisak treba pojačati", istaknuo je.