Dujuan
VIDEO / Gotovo dva milijuna ljudi dobilo upozorenje za evakuaciju: Otkazani letovi i vlakovi, tisuće bez struje
Gotovo dva milijuna stanovnika Japana našlo se pod preporukama za evakuaciju nakon što je tajfun Dujuan zahvatio više dijelova zemlje. Japanska meteorološka agencija upozorila je na obilnu kišu, snažne vjetrove i opasnost od poplava i klizišta, a za pojedina područja izdana su i najviša upozorenja.
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U dijelovima zemlje zabilježeni su snažni udari vjetra, dok je više od 50.000 ljudi ostalo bez električne energije. Zbog nevremena otkazane su stotine letova, a pojedine željezničke linije privremeno su obustavile promet.
Posebno je pogođen otok Oshima, gdje je na snazi ostalo najviše upozorenje zbog opasnosti od klizišta. Meteorolozi upozoravaju da bi se obilne oborine mogle nastaviti dok se oluja bude kretala prema sjeveru, prenosi Dnevnik.hr.
Torrential rain lashing coastal Chiba near Shirahama, Japan as typhoon Dujuan gets closer. Roads are starting to get sketchy with flood waters pic.twitter.com/eMoi9c6N8f— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 21, 2026
Problemi u prometu i otkazani događaji
Tajfun je poremetio promet i brojne događaje. Odgođeno je natjecanje u konjičkom sportu na Azijskim igrama, dok je Tokyo Game Show, jedan od najvećih svjetskih sajmova videoigara, u ponedjeljak ranije zatvoren. Otkazani su i pojedini koncerti, sportski susreti te drugi događaji na otvorenom.
Nevrijeme je utjecalo i na planove japanske premijerke Sanae Takaichi, kojoj je zbog oluje odgođen polazak u New York na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda.
Zabilježeni su i incidenti povezani s bujicama i klizištima. U jednom slučaju spasilačke službe tragale su za ženom u 60-im godinama za koju se sumnja da ju je odnijela bujica, dok je u drugom incidentu spašen muškarac koji je tijekom uklanjanja posljedica klizišta pao zajedno s teškim strojem u područje obraslo bambusom.
🇯🇵 JAPAN FLOODS AS TYPHOON NO. 25 HITS KANTO— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) September 21, 2026
Kamakura, Kanagawa: Streets are inundated, cars stranded, & residents pushing water-damaged vehicles
Ichikawa, Chiba: Floodwater is rising
Typhoon Dujuan is bringing torrential rain#Typhoon25 #千葉 #冠水 #sallandık #台風25号 https://t.co/fdWckv6W0o pic.twitter.com/9PEUXMGWwG
Topliji oceani mogu pojačati oluje
Dujuan je dio niza snažnih vremenskih sustava koji posljednjih dana pogađaju pacifičku regiju. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene ne moraju povećavati ukupan broj tajfuna, ali topliji oceani mogu olujama osigurati više energije i pridonijeti njihovom intenzitetu.
Toplija atmosfera također može zadržati više vlage, što povećava mogućnost ekstremnih oborina. Dodatni čimbenik ove sezone je El Niño, prirodni klimatski fenomen koji može utjecati na mjesto nastanka, kretanje i intenzitet tropskih oluja.
Dujuan se nastavlja kretati uz pacifičku obalu Japana prema sjeveru, a potpuni razmjeri štete bit će poznati nakon što se vremenske prilike stabiliziraju.
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