VIDEO / Gotovo dva milijuna ljudi dobilo upozorenje za evakuaciju: Otkazani letovi i vlakovi, tisuće bez struje

Zabilježeni su i incidenti povezani s bujicama i klizištima. U jednom slučaju spasilačke službe tragale su za ženom u 60-im godinama za koju se sumnja da ju je odnijela bujica, dok je u drugom incidentu spašen muškarac koji je tijekom uklanjanja posljedica klizišta pao zajedno s teškim strojem u područje obraslo bambusom.