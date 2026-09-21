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iznenađujuće

Ruska proturatna stranka Jabuka ušla u regionalni parlament

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Hina
|
21. ruj. 2026. 19:22
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Members of a local electoral commission count votes after the closure of a polling station on the final day of Russia's three-day parliamentary election in the town of Podolsk near Moscow, Russia, September 20, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov
REUTERS/Ramil Sitdikov

Ruska proturatna stranka Jabloko (Jabuka) iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesto u regionalnom parlamentu, unatoč tome što joj je uglavnom zabranjeno sudjelovanje na izborima diljem zemlje.

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Ova liberalna oporbena stranka osigurala je 6,38 posto glasova u Nižnjenovgorodskoj oblasti na Volgi te je u ponedjeljak prvi put izborila mjesto u regionalnoj Dumi.

Rezultat je izazvao veliku pozornost diljem Rusije jer je stranci, nakon odluke Vrhovnog suda, bila zabranjena kandidatura u gotovo cijeloj zemlji.

„Mir, sloboda i život bez straha – to su vrijednosti koje su odjeknule u srcima i dušama ljudi”, priopćila je regionalna organizacija Jabuke u Nižnjem Novgorodu.

Čestitala je svojoj regionalnoj predsjednici Ani Čerepanovoj, poznatoj protivnici rata i aktivistici protiv korupcije.

Stručnjaci smatraju da je stranka vjerojatno isključena s nacionalnih izbora jer je Kremlj procijenio da bi doista mogla osvojiti zastupnička mjesta u parlamentu.

Čelnik Jabuke Nikolaj Ribakov pozicionirao je stranku kao jedinu snagu koja se bori za prekid vatre u ruskom ratu protiv Ukrajine. Sve ostale stranke podržavaju invaziju koja traje već više od četiri i pol godine.

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Teme
rusija vladimir putin ruski parlamentarni izbori

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