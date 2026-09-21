za šest točaka
Otkriveni detalji nagodbe Josipe Pleslić s USKOK-om: Evo za što je osuđena
Index je objavio detalje sporazuma koji su s USKOK-om sklopile Josipa Pleslić, bivša državna tajnica u HDZ-ovoj vladi, i Ružica Njavro, nekadašnja glavna savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede.
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Pleslić se s USKOK-om nagodila za godinu i osam mjeseci zatvora zbog niza kaznenih djela povezanih s nezakonitim zapošljavanjem, dodjelom državnih potpora i pogodovanjem pri polaganju državnih stručnih ispita.
Njavro je osuđena na godinu i šest mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci mora provesti u zatvoru, dok je ostatak kazne uvjetan uz rok kušnje od tri godine. Uz to joj je izrečena i novčana kazna od 40.000 eura, piše Ana Raić za Index.
Za što je osuđena Pleslić?
Prema sporazumu, Pleslić je proglašena krivom po šest točaka optužnice. Pojedinačne kazne koje je sud utvrdio odnose se na više slučajeva trgovanja utjecajem, davanja mita i zlouporabe položaja.
Među njima su pogodovanje tvrtki Sirena, utjecanje na dodjelu zemljišta i državnih potpora te sređivanje državnih stručnih ispita.
Jedna od točaka odnosi se i na pogodovanje pri zapošljavanju njezine sestre u HEP-u, kao i na pokušaj zaustavljanja novinarskog istraživanja.
U posljednjoj točki riječ je o poticanju na zlouporabu položaja i ovlasti povezanoj s pogodovanjem pri zapošljavanju u državnoj upravi.
Kad bi se pojedinačne kazne zbrojile, njihov ukupni iznos dosegnuo bi šest godina zatvora. Unatoč tome, Pleslić je na temelju sporazuma s USKOK-om izrečena jedinstvena kazna od godinu i osam mjeseci.
Kako je kazna svedena na godinu i osam mjeseci?
Kod izricanja jedinstvene kazne pojedinačne se kazne ne zbrajaju jednostavno, već sud određuje kaznu unutar zakonskih granica. U slučaju Pleslić pojedinačno utvrđene kazne zajedno dosežu šest godina, no nagodbom s USKOK-om dogovorena je znatno niža jedinstvena kazna.
Takva je kazna, prema objavljenim informacijama, unutar raspona koji zakon dopušta. Međutim, njezina visina proizlazi iz dogovora obrane i USKOK-a.
Sud u slučaju sporazuma stranaka nema ulogu pregovarača, već provjerava ispunjava li sporazum zakonske uvjete te ga potom formalno potvrđuje.
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