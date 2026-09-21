"Cijeli svijet pati"
Trump: Rusija je zbog rata u Ukrajini izgubila kontrolu nad svojom naftnom industrijom
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je Rusija zbog rata protiv Ukrajine izgubila kontrolu nad dijelom svoje industrije dizela i prerade nafte. Istodobno je ponovno pozvao na završetak, kako ga je opisao, „beskrajnog“ rata između Moskve i Kijeva.
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Trump je svoju poruku objavio u ponedjeljak na društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da su ukrajinski napadi ozbiljno oštetili rusku energetsku infrastrukturu.
„Rusija je, nažalost, zbog rata s Ukrajinom izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizela“, napisao je Trump, dodajući da je velik broj ruskih rafinerija oštećen i barem privremeno izvan funkcije.
Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade na ruska energetska postrojenja, uključujući rafinerije, što je utjecalo na ruske kapacitete prerade i opskrbu gorivom. Rusija je zbog problema s domaćom opskrbom ranije uvela i ograničenja izvoza dizela. Istodobno je na svjetskom tržištu zabilježen snažan rast cijena dizela, kojem pridonose poremećaji opskrbe povezani s ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, piše Politico.
Trump je u objavi ponovno pozvao na prekid rata.
"Cijeli svijet pati jer 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, biva ubijeno svaki mjesec. Kakva šteta!", napisao je.
Zelenski: Spremni smo smanjiti napade ako Rusija učini isto
Na Trumpovu poruku reagirao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poručio je da je Ukrajina spremna zaustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu ako Rusija istodobno prestane napadati ukrajinske energetske objekte i ključnu infrastrukturu.
Zelenski je na društvenoj mreži X napisao da bi prestanak ruskih napada na ukrajinski energetski sektor, kritičnu infrastrukturu i izvoz hrane mogao dovesti do uzvratnih koraka smirivanja s ukrajinske strane.
Trump je i ranije pozivao Kijev da prestane napadati ruske rafinerije, uz obrazloženje da takvi napadi dodatno pogoršavaju stanje na globalnom tržištu goriva. Prema izvještajima o njihovom telefonskom razgovoru u nedjelju, istu je poruku Trump prenio Zelenskom i dan prije najnovije objave.
Trump i Zelenski sastaju se u New Yorku
Trump i Zelenski trebali bi se sastati u utorak u New Yorku, na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Njihov sastanak dolazi u trenutku kada se razgovara o mogućim koracima za smanjenje napetosti i ograničavanju napada na energetsku infrastrukturu.
Zelenski je poručio da vidi određeni „diplomatski zamah“ te da se razgovara o mogućim koracima deeskalacije, uključujući energetsku i prehrambenu sigurnost te zaštitu civila.
Sastanak u New Yorku bit će tako novi pokušaj razgovora dvojice predsjednika o mogućim koracima prema smanjenju sukoba između Rusije i Ukrajine.
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