Trump: Rusija je zbog rata u Ukrajini izgubila kontrolu nad svojom naftnom industrijom

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade na ruska energetska postrojenja, uključujući rafinerije, što je utjecalo na ruske kapacitete prerade i opskrbu gorivom. Rusija je zbog problema s domaćom opskrbom ranije uvela i ograničenja izvoza dizela. Istodobno je na svjetskom tržištu zabilježen snažan rast cijena dizela, kojem pridonose poremećaji opskrbe povezani s ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, piše Politico.