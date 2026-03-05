Oglas

Horor u Istri

Tri tijela pronađena u kući kod Poreča. Susjedi postali sumnjičavi zbog laveža pasa

author
N1 Info
|
05. ožu. 2026. 18:43
05.03.2026., Filipini - Tri tijela, u stanju raspadanja, pronadjena su danas u kuci u selu Filipini kraj Poreca. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

U kući u mjestu Filipino kod Poreča pronađena su tri tijela, izvijestila je istarska policija.

Oglas

U kući u mjestu Filipino kod Poreča pronađena su tri tijela, izvijestila je istarska policija. U tijeku je očevid, a na mjestu događaja nalazi se i nadležni državni odvjetnik.

"Utvrđuju se okolnosti događaja", priopćio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave istarske.

Policijska glasnogovornica Suzana Sokač kazala je za Regional Express da trenutno nije moguće identificirati osobe jer su u poluraspadnutom stanju. Na mjestu događaja nisu uočeni tragovi nasilja.

Regional Express piše kako se ipak pretpostavlja tko su stradale osobe. Navodno je riječ o osobama koje nisu stalno živjele u toj kući, već su ondje dolazile povremeno iz Zagreba. Spominje se da je riječ o ženi staroj oko sedamdeset godina te njezinim roditeljima. 

Susjedi su navodno postali sumnjičavi nakon što su primijetili da psi već neko vrijeme neprestano laju i da očito nemaju hrane, pa je zbog toga pozvana policija.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Istra Poreč

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ