Sjeverni jadran

U moru u uvali pronađeno tijelo muškarca

16. ruj. 2025. 13:47
Naložena je medicinska obdukcija.

Pulska policija u ponedjeljak je u večernjim satima zaprimila dojavu kako je u uvali Kuje u Ližnjanu pronađeno beživotno tijelo starije muške osobe, prenosi Dnevnik.hr.

Policijski službenici na mjestu događaja obavili su očevid i utvrdili kako je u moru pronađeno tijelo 84-godišnjaka te da je muškarac, prema dosad utvrđenom, pao u more zajedno s izvanbrodskim motorom.

Dežurna mrtvozornica konstatirala je da na tijelu nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed utapanja te je naložena medicinska obdukcija.

Teme
Ližnjan Policija Pula

