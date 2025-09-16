Sjeverni jadran
U moru u uvali pronađeno tijelo muškarca
Naložena je medicinska obdukcija.
Pulska policija u ponedjeljak je u večernjim satima zaprimila dojavu kako je u uvali Kuje u Ližnjanu pronađeno beživotno tijelo starije muške osobe, prenosi Dnevnik.hr.
Policijski službenici na mjestu događaja obavili su očevid i utvrdili kako je u moru pronađeno tijelo 84-godišnjaka te da je muškarac, prema dosad utvrđenom, pao u more zajedno s izvanbrodskim motorom.
Dežurna mrtvozornica konstatirala je da na tijelu nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed utapanja te je naložena medicinska obdukcija.
