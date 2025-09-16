vremenska prognoza
Opasno vrijeme u tri regije, stižu kiša, grmljavina, neverini
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno vedro je još uvijek u većem dijelu zemlje, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj povećana je naoblaka. Oblaci će sve više navirati sa sjeverozapada, očekujemo i kišu i pljuskove s grmljavinom narednih sati.
Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, na koje i upozorava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je na snazi za karlovačku, gospićku i riječku regiju. Lokalno je moguće nevrijeme.
Na sjevernom, od sredine dana i na dijelu srednjeg Jadrana mogući su neverini.
Tijekom sredine utorka će zapuhati prolazno jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na moru navečer i jaka bura, bit će svježije nego jučer.
U srijedu još rano ujutro može pasti malo kiše, zatim će se razvedravati. Na moru će puhati jaka, pod Velebitom na udare i olujna bura, zbog čega su izgledna ograničenja u prometu.
Od četvrtka stabilnije vrijeme, sunčanije pa će temperature svakodnevno rasti. Bura će na moru slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.
Sve do kraja tjedna nastavit će se sunčano vrijeme, čak i za vikend, temperature će biti ljetne, i do visokih 29, 30 stupnjeva.
