kolone
FOTO / Kaos u Slavonskom Brodu. Gužve s granice preselile i u grad: "To još nikad nisam vidjela"
Večeras su u Slavonskom Brodu velike gužve, koje su se s granice prelile i u sam grad. Čitateljica nam je poslala fotografije iz grada, iz kojih se mogu vidjeti kolone vozila.
Oglas
"Nije samo gužva na granici, u gradu se čeka u kolonama i po 40 minuta. To još nikad nisam vidjela. Po gradu su uglavnom automobili sa stranim tablicama, pokušavaju negdje proći, okreću se...", rekla nam je čitateljica.
N1Više
N1Više
N1Više
Prema podacima HAK-a, na graničnom prijelazu Slavonski Bod osoba i teretna vozila čekaju oko dva sata na izlaz iz zemlje.
Inače, HAK javlja da su zastoji na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Na autocesti A3 na 30.+000 km između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane došlo je do prometne nesreće i vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas