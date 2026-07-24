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kolone

FOTO / Kaos u Slavonskom Brodu. Gužve s granice preselile i u grad: "To još nikad nisam vidjela"

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N1 Info
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24. srp. 2026. 22:11
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Večeras su u Slavonskom Brodu velike gužve, koje su se s granice prelile i u sam grad. Čitateljica nam je poslala fotografije iz grada, iz kojih se mogu vidjeti kolone vozila.

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"Nije samo gužva na granici, u gradu se čeka u kolonama i po 40 minuta. To još nikad nisam vidjela. Po gradu su uglavnom automobili sa stranim tablicama, pokušavaju negdje proći, okreću se...", rekla nam je čitateljica.

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Prema podacima HAK-a, na graničnom prijelazu Slavonski Bod osoba i teretna vozila čekaju oko dva sata na izlaz iz zemlje.

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HAK

Inače, HAK javlja da su zastoji na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na autocesti A3 na 30.+000 km između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane došlo je do prometne nesreće i vozi se jednim trakom ﻿uz ograničenje brzine od 40 km/h.

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Teme
granica gužve na granicama hak hrvatski autoklub slavonski brod

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