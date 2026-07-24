Policija objavila detalje teške prometne nesreće u kojoj je poginulo četverogodišnje dijete

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tešku prometnu nesreću u kojoj je poginulo četverogodišnje dijete, a tri osobe ozlijeđene, skrivio je 45-godišnji vozač iz BiH koji nije održavao potreban razmak od vozila koje se kretalo ispred njega i nakon udarca oba su vozila sletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu.

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PU brodsko-posavska, nakon očevida Županijskog državnog odvjetništva i policije, potvrdila je kako se u petak oko 14.30 sati na autocesti A3 kod Lužana dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila, u kojoj je smrtno stradalo dijete, dok su tri osobe ozlijeđene.

Očevidom je utvrđeno je da je 45-godišnjak (državljanin Bosne i Hercegovine), upravljao osobnim automobilom bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka desnom prometnom trakom u smjeru istoka.

Pritom 45-godišnjak nije održavao potreban razmak od osobnog automobila srpskih registracijskih oznaka koji se u istom smjeru kretao ispred njega, a kojim je upravljala 43-godišnjakinja, dok su u tom vozilu u bili i 42-godišnjak i četverogodišnje dijete, švedski državljani.

Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u stražnji dio automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja. Uslijed udara oba su vozila odbačena te su u nekontroliranom kretanju sletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila, stoji u priopćenju PU brodsko-posavske.

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljnjem liječenju.

Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su na mjestu prometne nesreće pružali pomoć djetetu, četverogodišnjak je preminuo. Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će biti obavljena medicinska obdukcija.

Policijski službenici protiv 45-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.