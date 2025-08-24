U prometnoj nesreći u Šibeniku poginuo 24-godišnjak

Upravljajući motociklom šibenskih registracija, 24-godišnjak nije prilagodio brzinu u oštrom lijevom nepreglednom zavoju, izgubio je nadzor nad motociklom te izletio na šljunčanu površinu. Bočnim dijelom motocikla udario je u bočni dio parkiranog osobnog vozila zagrebačkih registracija, u vlasništvu tvrtke za najam vozila iz Velike Gorice, naveli su iz šibensko-kninske PU.