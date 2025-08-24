Oglas

UDARIO U BETONSKI ZID

U prometnoj nesreći u Šibeniku poginuo 24-godišnjak

Hina
24. kol. 2025. 12:10
PU primorsko-goralnska/ilustracija

U prometnoj nesreći u noćas na državnoj cesti D-8 u Šibeniku, poginuo je 24-godišnji vozač motocikla nakon što je izgubio nadzor nad vozilom i udario u betonski zid, priopćila je Policijska upravo šibensko-kninska.

Teška prometna nesreća dogodila se oko 23:10 sati.

Upravljajući motociklom šibenskih registracija, 24-godišnjak nije prilagodio brzinu u oštrom lijevom nepreglednom zavoju, izgubio je nadzor nad motociklom te izletio na šljunčanu površinu. Bočnim dijelom motocikla udario je u bočni dio parkiranog osobnog vozila zagrebačkih registracija, u vlasništvu tvrtke za najam vozila iz Velike Gorice, naveli su iz šibensko-kninske PU.

"Potom udara u betonski zid gdje se vozač zaustavlja, dok se motocikl odbija i udara u zadnji dio osobnog vozila talijanskih registarskih oznaka. Od siline udara i zadobivenih ozljeda 24-godišnjak je umro na mjestu nesreće", dodali su iz policije.

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu u Šibeniku.

policija prometna nesreća šibenik

