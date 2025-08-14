Oglas

teška nesreća

U Zadru auto naletio na 90-godišnjaka, preminuo je

author
Hina
|
14. kol. 2025. 21:16
policija
N1

Devedesetogodišnji muškarac preminuo je u četvrtak u zadarskoj bolnici od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila jutros u Ulici Ante Starčevića u Zadru dok je nepropisno prelazio kolnik, izvijestila je PU zadarska.

Oglas

Nesreća se dogodila u 9,47 sati kada je pješak prelazio dvije kolničke trake istog smjera kretanja izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

Na njega je naletio automobil zadarskih registracija kojim je upravljao 69-godišnji vozač. Od siline udarca muškarac je pao na kolnik.

Hitna medicinska pomoć prevezla je teško ozlijeđenog pješaka u Opću bolnicu Zadar, no unatoč liječničkim naporima, preminuo je tijekom poslijepodneva.

Policija je na mjestu nesreće provela očevid, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zadru nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti tragedije.

Teme
nesreća pješaci pješak zadar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ