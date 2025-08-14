teška nesreća
U Zadru auto naletio na 90-godišnjaka, preminuo je
Devedesetogodišnji muškarac preminuo je u četvrtak u zadarskoj bolnici od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila jutros u Ulici Ante Starčevića u Zadru dok je nepropisno prelazio kolnik, izvijestila je PU zadarska.
Nesreća se dogodila u 9,47 sati kada je pješak prelazio dvije kolničke trake istog smjera kretanja izvan obilježenog pješačkog prijelaza.
Na njega je naletio automobil zadarskih registracija kojim je upravljao 69-godišnji vozač. Od siline udarca muškarac je pao na kolnik.
Hitna medicinska pomoć prevezla je teško ozlijeđenog pješaka u Opću bolnicu Zadar, no unatoč liječničkim naporima, preminuo je tijekom poslijepodneva.
Policija je na mjestu nesreće provela očevid, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zadru nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija.
Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti tragedije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
