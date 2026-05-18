Iran prijeti Omansko more pretvoriti u groblje

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da ‘vrijeme istječe’ te zaprijetio ozbiljnim posljedicama ako iransko vodstvo brzo ne poduzme konkretne korake
‘Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure, brzo, jer od njih uskoro možda neće ostati ništa. VRIJEME ISTJEČE!’, napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Trump je poručio i da će Teheran, ne postigne li mirovni dogovor sa SAD-om, proći kroz ‘vrlo loše razdoblje’.
‘Ako to ne učine, čeka ih loše vrijeme. Vrlo loše vrijeme. Bolje im je da postignu dogovor’, rekao je Trump francuskim medijima. Ujedno je podijelio i AI-generiranu ilustraciju na kojoj stoji uz admirala američke ratne mornarice ispred olujnog mora, uz poruku: ‘Bilo je mirno prije oluje.’
Dron udario na nuklearnu elektranu u Abu Dhabiju
Njegove prijetnje dolaze nakon napada dronom koji je izazvao požar na električnom generatoru u nuklearnoj elektrani Barakah u Abu Dhabiju. U incidentu nije bilo ozlijeđenih, razina radijacijske sigurnosti nije narušena, a Savezna uprava za nuklearnu regulaciju potvrdila je da ključni sustavi elektrane rade normalno.
Istodobno je Mohsen Rezaei, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe, poručio kako je Iran spreman odgovoriti. ‘Prsti naših oružanih snaga nalaze se na okidaču, dok se diplomacija istodobno nastavlja’, rekao je Rezaei.
Visoki iranski dužnosnik upozorio SAD zbog blokade luka
Član iranskog Vijeća za procjenu svrsishodnosti upozorio je SAD da ukine blokadu iranskih luka ‘prije nego što Omansko more postane vaše groblje’. Mohsen Rezaei američku je blokadu nazvao ‘činom rata’ te poručio kako Iran ima pravo suprotstaviti joj se, prenosi Tportal.
‘Što dulje budu provodili pomorsku blokadu Irana, to će šteta za zemlje diljem svijeta biti veća’, rekao je. ‘Sada se Amerika mora dokazati. Naše oružane snage drže prst na okidaču, a istodobno se nastavlja diplomacija’, dodao je.
