Vremenska prognoza
Anticiklona donosi stabilno i sve toplije vrijeme
Donosimo vam vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Polje visokog tlaka anticiklone nad zapadnom i sjevernom Europom proteže greben i nad naše krajeve. Duboka ciklona nad Atlantikom stacionira južno od Grenlanda i djeluje na vrijeme u Irskoj i Velikoj Britaniji, na njezinoj južnoj strani formirala se atmosferska rijeka koja s Atlantika donosi velike količine vlage koje će ovaj tjedan kao obilna kiša padati u zapadnoj Europi.
Nad naše krajeve u visinskom sjeverozapadnom strujanju prodiru manje količine nestabilnog zraka te su moguće lokalne nestabilnosti uglavnom u poslijepodnevnim satima i to uglavnom u planinskim krajevima unutrašnjosti.
Danas će prevladavati sunčano uz slab istočnjak a na Jadranu maestral. Poslijepodne umjeren razvoj dnevne naoblake te u planinskim krajevima unutrašnjosti može biti pokoji kratkotrajni pljusak kiše. Dnevne temperature u porastu te će u unutrašnjosti i na Jadranu biti od 19 do 22C. Temperatura mora je oko 17C, a ultravioletni indeks je visok, u planinskim krajevima vrlo visok.
Sutra u utorak nastavak stabilnog sunčanog i sve toplijeg vremena. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 3 do 6C, uz mogućnost za jutarnju maglu mjestimice a na Jadranu oko 12C. Najviše dnevne temperature od 20 do 24C. Poslijepodne u gorskim krajevima umjeren do jak razvoj dnevne naoblake uz pokoji grmljavinski pljusak. Na Jadranu će puhati slaba mjestimice umjerena tramuntana a u unutrašnjosti slab sjeverac i sjeveroistočnjak.
U srijedu i četvrtak stabilno sunčano ali vjetrovito vrijeme uz daljnji porast dnevnih temperatura zraka. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak a na Jadranu slaba do umjerena bura i tramuntana. Krajem tjedna od petka uglavnom u istočnim krajevima unutrašnjosti naoblačenje sa sjeveroistoka uz povećanu vjerojatnost za kišu. Ukratko razvoj vremenske situacije ukazuje na stabilno vrijeme uz postupan porast temperatura a utjecaj Atlantika i njegovih ciklonalnih poremećaja očekujemo tek za 8 do 10 dana.
