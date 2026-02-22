Umro dramski pisac Tahir Mujičić

Od 1971. do 1984. napisao je s B. Senkerom i N. Škrabeom petnaestak tekstova za kazalište, među kojima se ističu parodije raznih legendi i pripovjednih tekstova koji veličaju junaštvo, i to za ZKM, Gradsko kazalište Komediju, među kojima se pak ističe "kajbojski glazbeni strip" O'Kaj koji se zadržao na repertoaru do 1986. i postigao 272 izvedbe, za osječki HNK, Teatar &TD i za Glumačku družinu Histrion.