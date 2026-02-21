Vrijeme istječe: Do kraja veljače morate orezati ove tri biljke u vrtu

Kod klematisa koji cvatu od sredine do kasnog ljeta ne preporučuje se ostaviti staro, zapetljano granje da divlja po konstrukciji. Ako ih ne režemo, dobit ćemo zbijenu masu suhih i živih izbojaka, a većina cvjetova bit će visoko iznad razine očiju, što vizualno nije osobito zahvalno. Preporuka je u veljači odrezati izboje nisko, do najnižeg para zdravih pupova, kako bi biljka potjerala novi, snažan rast i cvjetala niže i bogatije.