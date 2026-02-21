Turski burek gotov za samo 15 minuta: Priprema je prelagana

Osnovna ideja je da se tanke kore (jufke) nadjenu jednostavnim nadjevom, zarolaju i prže u tavi s minimalnom količinom ulja, tako da rezultat bude zlatno-hrskav izvana i mekano, bogato iznutra. Ovakav način pripreme čini burek dostupnim i onima koji nemaju pećnicu ili žele bržu verziju.