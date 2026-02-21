Oglas

ukusan kao iz pekare

Turski burek gotov za samo 15 minuta: Priprema je prelagana

N1 Info
21. velj. 2026. 13:36
Turski burek iz tave brz je i praktičan način da uživate u klasičnom, ukusnom jelu bez dugog stajanja uz pećnicu.

Jufke zapecite s minimalno ulja

Turski burek iz tave omogućava da se hrskava korica i sočna, punjena unutrašnjost pripreme u vrlo kratkom vremenu. Idealan je izbor za ručak ili večeru kada nemate puno vremena, a želite ukusan, domaći obrok.

Osnovna ideja je da se tanke kore (jufke) nadjenu jednostavnim nadjevom, zarolaju i prže u tavi s minimalnom količinom ulja, tako da rezultat bude zlatno-hrskav izvana i mekano, bogato iznutra. Ovakav način pripreme čini burek dostupnim i onima koji nemaju pećnicu ili žele bržu verziju.

Sastojci:

  • 500 g tankih kora za pitu
  • 300 g mljevenog mesa (po izboru)
  • 1 glavica crvenog luka
  • 1 žlica ulja
  • Sol i papar
  • Po želji: paprika u prahu, malo naribanog sira

Priprema:

U tavi zagrijte ulje i popržite sitno nasjeckani luk dok ne omekša. Dodajte mljeveno meso, sol, papar i začine po ukusu te pržite dok meso ne izgubi ružičastu boju.

Razvučene kore premažite tankim slojem nadjeva, pažljivo zarolajte i oblikujte u duge trake.

Zagrijte tavu s vrlo malo ulja (tek toliko da se dno lagano premaže).

Položite zarolane trake u tavu i pržite s obje strane dok ne dobiju lijepu, zlatnu boju i hrskavu teksturu, savjetuje Krstarica.

Gotov burek iz tave poslužite topao — uz jogurt, salatu ili omiljeni umak.

Ovaj pristup klasičnom bureku omogućava da okus tradicionalnog jela ostane nepromijenjen, a vrijeme pripreme znatno skraćeno. Turski burek iz tave postao je popularan među domaćicama i ljubiteljima brzih, a ukusnih jela jer spaja okus, jednostavnost i brzinu u jednom obroku.

