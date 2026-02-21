Samostan iz Mostara: "Zagreb brani Thompsona, a financira filmove koji nisu na čast Domovini"

U osvrtu pod naslovom “All Ceremony, No Soul: Why Svadba (2026) Fails” film se opisuje kao mlaka i predugačka skica, uz primjedbe da su političke šale lijene, a emocionalni trenuci isforsirani. Pojedini gledatelji ističu kako su se nasmijali tek nekoliko puta te da su “većina ‘šala’ predvidljive i potrošene”, dok dio publike zamjera pretjerano oslanjanje na psovke, uz komentar da “psovanje samo po sebi nije humor”. Ipak, ima i onih koji navode da film donosi poneke iskrene komične trenutke i da je, unatoč manama, gledljiv kao lagana komedija, premda su očekivanja dijela publike očito bila veća.