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sastanak s državnim tajnikom

Grlić Radman u Vatikanu: Ova poveznica je jedna od stupova našeg nacionalnog kršćanskog identiteta

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Hina
|
03. lip. 2026. 16:42
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Gordan Grlić Radman
Neva Zganec/PIXSELL

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u srijedu se u Vatikanu sastao s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom s kojim se složio o važnosti jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz ministarstva.

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Hrvatski narod je iz zahvalnosti za „bogato duhovno naslijeđe” kršćanstva kroz povijest uvijek održavao „duboku vezu vjernosti i prijateljstva” sa Svetom Stolicom i nasljednicima svetog Petra, rekao je Grlić Radman tijekom susreta s britanskim nadbiskupom. 

Veze između Hrvatske i Svete Stolice, koje iduće godine obilježavaju 35. godišnjicu uspostave diplomatskih odnosa, dodatno potvrđuje i kontinuitet susreta na visokoj razini u pontifikatu pape Lava XIV., priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

„Poveznica sa Svetom Stolicom je od najranijih stoljeća bila jedna od temeljnih stupova našeg nacionalnog kršćanskog identiteta”, naglasio je Grlić Radman. 

On je s Gallagherom razgovarao o nizu tema, pa i o ratu u Ukrajini, situaciji na Bliskom istoku te europskoj perspektivi država zapadnog Balkana i „nužnosti podrške da one ostvare svoje ciljeve”, rekao je ministar. 

Poseban je fokus bio na Bosni i Hercegovini gdje je „temelj stabilnosti” svakako jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, složili su se ministar i tajnik. 

Grlić Radman je pozdravio snažno zalaganje pape Lava XIV. za zbližavanje i jedinstvo kršćanskih crkava, promicanje međureligijskog dijaloga kao sredstvo za postizanje mira, kao i iznimno važan doprinos enciklike 'Magnifica Humanitas' raspravama o važnosti očuvanja ljudskog dostojanstva u svjetlu razvoja umjetne inteligencije, priopćio je MVEP. 

Ministar je također sudjelovao na općoj audijenciji, na kraju koje se susreo sa Svetim Ocem, dodaje se u priopćenju. 

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Teme
gordan grlić radman hrvatska diplomacija paul richard gallagher sveta stolica vatikan

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