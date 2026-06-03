Gerhard Schroeder
Bivši njemački kancelar u Rusiji - Putin ga je ranije predložio kao posrednika za buduće pregovore
Kremlj je potvrdio da bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder boravi u posjetu Rusiji, javile su u srijedu ruske državne novinske agencije.
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Državni mediji prethodno su izvijestili da je Schroeder uočen u Moskvi.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija pozdravlja njegov posjet.
Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je ranije da bi Schroeder mogao predstavljati Europu u eventualnim budućim pregovorima s Moskvom o sigurnosti na kontinentu, što su europske vlade odbile.
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