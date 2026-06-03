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Gerhard Schroeder

Bivši njemački kancelar u Rusiji - Putin ga je ranije predložio kao posrednika za buduće pregovore

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Hina
|
03. lip. 2026. 16:53
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Gerhard Schroeder
ALEXEI NIKOLSKY / AFP / Ilustracija

Kremlj je potvrdio da bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder boravi u posjetu Rusiji, javile su u srijedu ruske državne novinske agencije.

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Državni mediji prethodno su izvijestili da je Schroeder uočen u Moskvi.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija pozdravlja njegov posjet. 

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je ranije da bi Schroeder mogao predstavljati Europu u eventualnim budućim pregovorima s Moskvom o sigurnosti na kontinentu, što su europske vlade odbile.

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Teme
bivši njemački kancelar dmitrij peskov gerhard schroeder kremlj rusija vladimir putin

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