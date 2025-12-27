Budućnost ribarstva: Riba se vraća, ali Sredozemno i Crno more se mijenjaju

Udio ribljih fondova koji se love iznad održivih granica pao je s oko 87 % u 2013. na 52 % u 2023. godini, što predstavlja najnižu zabilježenu razinu u posljednjem desetljeću. Biomasa komercijalnih vrsta u istom razdoblju porasla je za oko četvrtinu. Unatoč tom pozitivnom pomaku, više od polovice ribljih fondova u regiji i dalje je pod prekomjernim pritiskom.