Vremenska prognoza
Stižu debeli minusi, bijele pahulje moguće i na staru godinu
Iako je vedro u višim predjelima i na Jadranu, tmurno je u nizinama unutrašnjosti, magla je mjestimice gusta. U unutrašnjosti još ima snijega na tlu, temperature su niske jutros, moguća je poledica, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
U nastavku subote bit će tmurnije u nizinama unutrašnjosti, iako će se magla izdići u mnogim predjelima. Sunce će biti naklonjenije Jadranu i gorskim predjelima. Bura će na moru slabjeti poslijepodne.
Nedjelja donosi posvuda više sunca, iako će na mjestima u unutrašnjosti početi maglom i niskim oblacima. Bura će na moru ponovno ojačati, bit će olujna pod Velebitom, izgledni su stoga problemi u prometu. Na vjetrovite prilike upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je na višem stupnju.
U novom tjednu u početku stabilno. Temperature će biti niske, mjestimice u gorskim predjelima u noći i ujutro blizu desetak stupnjeva ispod nule, osobito oko srijede i četvrtka. Oborina će biti uglavnom rijetka, no moguća je s krajem godine i u prvim danima nove godine, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijeli. Koja pahulja snijega moguća je tako na staru godinu u dijelu unutrašnjosti. Situacija je još podložna promjeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
