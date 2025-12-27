Stižu debeli minusi, bijele pahulje moguće i na staru godinu

U novom tjednu u početku stabilno. Temperature će biti niske, mjestimice u gorskim predjelima u noći i ujutro blizu desetak stupnjeva ispod nule, osobito oko srijede i četvrtka. Oborina će biti uglavnom rijetka, no moguća je s krajem godine i u prvim danima nove godine, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijeli. Koja pahulja snijega moguća je tako na staru godinu u dijelu unutrašnjosti. Situacija je još podložna promjeni.