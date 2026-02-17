studija sveučilišta columbia
Razina mora globalno je u rastu. Oko Grenlanda, očekuje se njezin pad, zašto?
Diljem svijeta razina mora raste. No, začudo, na Grenlandu se u nadolazećim desetljećima zapravo predviđa njezin pad.
U novoj studiji tim predvođen geofizičarkom Lauren Lewright sa Sveučilišta Columbia kombinirao je stvarna mjerenja s računalnim modeliranjem kako bi procijenio kako će se relativna razina mora oko Grenlanda mijenjati tijekom ovog stoljeća, piše Science Alert.
„Grenlandska obala doživjet će sasvim drugačiji ishod”, kaže Lewright.
Porast razine mora rezultat je povećane koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi, koji zadržavaju toplinu koja bi se inače odbila natrag u svemir. Ocean apsorbira velik dio te topline, a kako je upija, voda se širi. Taj se proces naziva toplinsko širenje i predviđa se da će biti najveći doprinos budućem globalnom porastu razine mora.
No stručnjaci ističu da će topljenje ledenih pokrova imati veliku ulogu u budućim razinama mora na Grenlandu, za koje se predviđa pad, a ne rast.
Grenland je poseban slučaj jer je njegova kopnena masa trenutačno opterećena slojem ledenjaka debljine oko jedne milje (približno 1,6 kilometara), koji prekriva oko 80 posto otoka. Trenutačno se taj led gubi brzinom od oko 200 milijardi tona godišnje. Kako se ta težina smanjuje, tako se podiže i kopno ispod nje.
U najboljem scenariju, uz ograničene emisije stakleničkih plinova, autonomni teritorij do kraja 21. stoljeća mogao bi dobiti oko 0,9 metara (oko 3 stope) novootkrivene kopnene površine zbog pada razine mora. Ako ne učinimo ništa kako bismo ograničili emisije stakleničkih plinova, Grenland će se iz oceana izdići čak 2,5 metra (8,2 stope).
Lewright i njezini kolege iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade do tih su procjena došli povezivanjem stvarnih opažanja povijesnih promjena razine mora i visine kopna s modelom koji predviđa pomicanje tla nakon što se ono oslobodi ispod otopljenih ledenjaka. Gravitacija također igra važnu ulogu u porastu grenlandske kopnene mase.
„Kad je ledeni pokrov vrlo velik, ima veliku masu. Površina mora privlači se prema ledenom pokrovu zbog te gravitacijske sile”, objašnjava Lewright.
„Kako ledeni pokrov gubi masu, njegova gravitacijska privlačnost na morsku površinu slabi. To se očituje kao pad razine mora.”
Smanjenje razine mora utjecat će na gospodarstvo, obalnu infrastrukturu i sigurnost opskrbe hranom grenlandskog stanovništva, koje uglavnom živi uz obalu.
