Razina mora globalno je u rastu. Oko Grenlanda, očekuje se njezin pad, zašto?

Porast razine mora rezultat je povećane koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi, koji zadržavaju toplinu koja bi se inače odbila natrag u svemir. Ocean apsorbira velik dio te topline, a kako je upija, voda se širi. Taj se proces naziva toplinsko širenje i predviđa se da će biti najveći doprinos budućem globalnom porastu razine mora.