Belem

FOTO / U Brazilu 50.000 ljudi marširalo za klimatsku pravdu i obranu zemlje predaka

author
Hina
|
15. stu. 2025. 21:58
Demonstrators attend a protest to call for climate justice and territorial protection during the U.N. Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil,
REUTERS/Anderson Coelho

Veliki prosvjedni marš održan je u subotu u brazilskom gradu Belemu, gdje se održava UN-ova Konferencija o klimatskim promjenama (COP30), a organizatori su rekli da on simbolizira ne samo borbu za klimu već i za način života i kulturni identitet zajednica pogođenih ekološkim problemima.

Deseci tisuća prosvjednika iz autohtonih zajednica i globalni klimatski aktivisti prošli su u povorci središtem brazilskog grada Belema glasno skandirajući. Organizatori navode da se 50.000 ljudi pridružilo prosvjedu.

S "Maršem za klimu" prosvjednici se bore za klimatsku pravdu i obranu zemlje predaka autohtonih zajednica, čemu prijete sječa drva i ilegalno kopanje zlata. Nekoliko diplomata i ministara iz zemalja koje pregovaraju na konferenciji COP30 pridružilo se prosvjedu.

Brazilska ministrica okoliša Marina Silva pozdravila je veliki odaziv na prosvjed. Rekla je da su prosvjedi dobrodošli u Brazilu, koji ima teško izborenu i konsolidiranu demokraciju. Oko 200 zemalja na COP30 raspravlja do kraja idućeg tjedna o tome kako se može brže obuzdati globalno zatopljenje.

An indigenous woman attends a protest to call for climate justice and territorial protection during the U.N. Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil, November 15, 2025.
A demonstrator holds a sign, during a protest to call for climate justice and territorial protection during the U.N. Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil, November 15, 2025.
Demonstrators attend a protest to call for climate justice and territorial protection during the U.N. Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil,
Fokus je na planu za postupno napuštanje nafte, plina i ugljena. Dodatno, zemlje u razvoju traže financijsku pomoć kako bi se učinkovitije nosile s teškim posljedicama promjena poput češćih i obilnijih kiša i težih suša, toplinskih valova, šumskih požara i oluja.

Paralelno s UN-ovom klimatskom konferencijom, na sveučilištu u Belemu održava se "Narodni samit", na kojem sudjeluju stotine organizacija, pokreta i mreža iz Brazila i inozemstva.

Teme
Autohtone zajednice Borba za zemlju predaka COP30 Klimatske promjene Klimatski prosvjedi

