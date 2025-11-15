FOTO / U Brazilu 50.000 ljudi marširalo za klimatsku pravdu i obranu zemlje predaka

REUTERS/Anderson Coelho

Veliki prosvjedni marš održan je u subotu u brazilskom gradu Belemu, gdje se održava UN-ova Konferencija o klimatskim promjenama (COP30), a organizatori su rekli da on simbolizira ne samo borbu za klimu već i za način života i kulturni identitet zajednica pogođenih ekološkim problemima.

Deseci tisuća prosvjednika iz autohtonih zajednica i globalni klimatski aktivisti prošli su u povorci središtem brazilskog grada Belema glasno skandirajući. Organizatori navode da se 50.000 ljudi pridružilo prosvjedu.

S "Maršem za klimu" prosvjednici se bore za klimatsku pravdu i obranu zemlje predaka autohtonih zajednica, čemu prijete sječa drva i ilegalno kopanje zlata. Nekoliko diplomata i ministara iz zemalja koje pregovaraju na konferenciji COP30 pridružilo se prosvjedu.

Brazilska ministrica okoliša Marina Silva pozdravila je veliki odaziv na prosvjed. Rekla je da su prosvjedi dobrodošli u Brazilu, koji ima teško izborenu i konsolidiranu demokraciju. Oko 200 zemalja na COP30 raspravlja do kraja idućeg tjedna o tome kako se može brže obuzdati globalno zatopljenje.

Fokus je na planu za postupno napuštanje nafte, plina i ugljena. Dodatno, zemlje u razvoju traže financijsku pomoć kako bi se učinkovitije nosile s teškim posljedicama promjena poput češćih i obilnijih kiša i težih suša, toplinskih valova, šumskih požara i oluja.

Paralelno s UN-ovom klimatskom konferencijom, na sveučilištu u Belemu održava se "Narodni samit", na kojem sudjeluju stotine organizacija, pokreta i mreža iz Brazila i inozemstva.