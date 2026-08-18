Smisao i kraj Andreja Plenkovića

- Točno. Zahvaljujući dobroj koordinaciji u sustavu domovinske sigurnosti, naši vrhunski obučeni stručnjaci po dobro razrađenim protokolima za krizne situacije znaju u kojem se točno trenutku ni pod kojim okolnostima ne šalju poruke ranog upozoravanja, kako bi se izbjegla panika i nepotrebne ljudske žrtve. I da prije dvije godine nismo imali viziju i razvili taj projekt, mene je strah i pomisliti koliko bi ljudi s mobitelima u rukama nastradalo u općem stampedu oko Omiša. A da taj sustav ne bi radio, trebalo ga je razviti i platiti. Što to ne bi radilo, što bi uopće moglo biti izvan funkcije da nismo dali osam i pol milijuna eura za SRUUK?