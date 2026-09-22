Usidreni Plenković

Kako sam ja to zamislio, sidrena izjava - to je zasad samo radna verzija, dok ne smislim nešto efektnije - bila bi, to ste shvatili, obaveza stranke ili političara da uz svako predizborno obećanje, ili bilo koju izjavu o nečemu ili nekome, moraju u zagradama navesti i ono što su o istome tome nečemu ili nekome govorili prije samo nekoliko mjeseci ili godina. Pa da ljudi znaju što je neki političar, nazovimo ga Andrej Plenković, na istu temu govorio u svoje vrijeme.