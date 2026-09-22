boris dežulović
Usidreni Plenković
Sidrena cijena. Tako se zove nova izmišljotina administracije Andreja Plenkovića, zbog koje će se od 1. listopada u trgovačkim centrima nervozni potrošači svađati s nervoznim prodavačicama, nervozne prodavačice s nervoznim poslovođama, a nervozni poslovođe s nervoznom šeficom, koja će im morati tumačiti da je prvi broj, onaj prekriženi, zapravo cijena prije sezonske rasprodaje, onaj drugi, malo veći, trenutno važeća cijena, a onaj treći, u zagradama, u stvari cijena istog proizvoda kakva je bila prošle godine. Sidrena cijena.
Kako sam ja shvatio cijelu stvar, riječ je o mjeri koja će potrošačima omogućiti plastičan uvid u divljanje cijena, a trgovce i pružatelje usluga prisiliti da svoje divlje cijene ukrote i pripitome. Za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo isticat će se tako cijena koja je vrijedila 2. svibnja 2025., a za sve ostale proizvode i usluge referentna je cijena od 10. rujna ove godine.
I odmah da kažem, meni je ta ideja briljantna.
Doći će tako neki, recimo, splitski investitor kod načelnika Sektora za javne poslove Ministarstva graditeljstva i tražiti izmjenu i dopunu građevinske dozvole za ilegalnu nadogradnju hotela na Bačvicama, a gospodin načelnik će mu preko stola diskretno proslijediti komad papira s nekakvim brojevima.
- Dvadeset tisuća eura!? - podvrisnut će siromah. - Dvadeset somova za građevinsku dozvolu?
- Hotela od šest milijuna eura - podsjetit će ga gospodin načelnik.
- A što je ovo manjim brojkama, u zagradama? Šesto pedeset eura? - upitat će u to ovaj.
- Ah, to. To je sidrena cijena.
- Sidrena cijena?!
- Da, toliko je izmjena i dopuna građevinske dozvole koštala prije pet godina - odmahnut će rukom župan. - U vrijeme Andreja Plenkovića.
- U vrijeme Andreja Plenkovića? - zbunit će se malo kupac. - Pa sad je vrijeme Andreja Plenkovića!
- To ti i govorim.
Uvest će se tako malo reda na divljem tržištu mita, korupcije i uslužnih djelatnosti, neće se više takve stvari cijeniti odoka, mjereći kupca i njegovu platežnu moć, nego izvoli istakni sidrenu cijenu, pa da potrošač zna koliko je to koštalo u vrijeme Andreja Plenkovića.
Doći će tako u Ministarstvo uprave neki, nemam pojma, kontroverzni poduzetnik, pa kod državne tajnice tražiti papire za projekt vjetroelektrane, od povlačenja rješenja o tehničkom pregledu za uporabnu dozvolu do poništenja pravilnika o plaćanju naknada državi, a ova će mu pored razumne i poštene cijene od dvjesto tisuća eura morati u zagradama istaknuti i onu sidrenu, koja je za isto takvo pogodovanje vrijedila prije šest-sedam godina.
- Četrdeset pet tisuća eura?! Samo četrdeset pet tisuća eura! - zaprepastit će se investitor. - A vi mi sad za iste te papire tražite dvjesto tisuća!
- To je otkad je ova kriza u Hormuškom tjesnacu. Cijene su otišle u vražju mater - mirno će odgovoriti gospođa državna tajnica. - Kad platim šefove Hrvatskih šuma, predsjednika Uprave Hrvatske energetske regulatorne agencije i načelnicu Gračaca, ja sam s tom cijenom jedva na nuli.
Zašto bi, međutim, ta stvar stala samo na trgovini proizvoda i usluga? Sidrena cijena kao podsjetnik za potrošače i građane upravo je fantastičan koncept. Ja bih je stoga proširio i na tržište političkih ideja i programa.
O da, politika.
Eto, kad već spominjem nekadašnju državnu tajnicu Josipu Rimac rečenu Pleslić, nekidan zbog mita i korupcije pravomoćno osuđenu na godinu i pol dana zatvora: razmislite malo - travanj je 2028. godine, za koji dan su redovni parlamentarni izbori, a vi tupo piljite u zidove, televizore i pametne telefone, gledate predizborne plakate, sučeljavanja i stranačke objave na društvenim mrežama, pa naletite tako na, nemam pojma, veliku fotografiju premijera Andreja Plenkovića, uz nju natpis, "Nema nedodirljivih u borbi protiv korupcije!"
A ispod toga, manjim slovima u zagradama - ("Uvijek mi je drago doći u Knin, a jedan od razloga za to svakako je i Josipa Rimac." Andrej Plenković, 27. ožujka 2017.).
Evo, recimo, premijer Plenković prošlog je tjedna u Saboru podnio izvještaj o redovitom sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu. "Europski proračun za idućih sedam godina trebao bi iznositi tisuću sedamsto trideset milijardi eura. To je za sve one koji hrvatskim građanima govore da neće biti više europskih izvora financiranja. Naći će se valjda nešto i za Hrvatsku, kao što se našlo i dosad", rekao bi tako Plenković, a ispod, u dnu ekrana, išlo bi manjim slovima u zagradama: ("Ministricu regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijelu Žalac osobno sam upoznao 2010. Nigdje drugdje nisam vidio nekoga s takvim znanjem, entuzijazmom i kvalitetom u poznavanju EU fondova. Mislim da je bila sjajna." Andrej Plenković, 11. studenoga 2021.)
Kako sam ja to zamislio, sidrena izjava - to je zasad samo radna verzija, dok ne smislim nešto efektnije - bila bi, to ste shvatili, obaveza stranke ili političara da uz svako predizborno obećanje, ili bilo koju izjavu o nečemu ili nekome, moraju u zagradama navesti i ono što su o istome tome nečemu ili nekome govorili prije samo nekoliko mjeseci ili godina. Pa da ljudi znaju što je neki političar, nazovimo ga Andrej Plenković, na istu temu govorio u svoje vrijeme.
Plenković tako poslije izbora zagrli Ivana Penavu i objavi da je formirao saborsku većinu s Domovinskim pokretom, Penava javno izjavi kako je "Plenković najbolji premijer i ima najbolju vladu" - "To je moja vlada, moj premijer i na kraju krajeva premijer svih nas!" - a ispod, u kajronu u dnu ekrana, u zagradama idu sidrene izjave: ("Da bi Hrvatska ponovo bila i lijepa i naša, Plenković i njegova korumpirana klika moraju otići!", Ivan Penava, 13. veljače 2024.) Ili: ("Penava je kreten. To morate shvatiti. Nisu to normalni ljudi. To su budale. Oni i dalje kažu: može HDZ, ali ne može Plenković. To moraš biti potpuni imbecil." Andrej Plenković, 6. travnja 2024.)
Ne bi li to bilo sjajno? Pa kad je ono premijer Plenković prije dva tjedna pred televizijskim kamerama u sklopu pompozno predstavljenog jedanaestog paketa mjera, vrijednog dvjesto šezdeset milijuna eura, predstavio "sidrene cijene" kao mjeru protiv divljanja cijena, istaknuvši kako "sidrenje cijena omogućuje veću transparentnost cijena", a "veća transparentnost cijena snažniju zaštitu potrošača", da se na ekranu manjim slovima u zagradama zavrti neka njegova referentna, sidrena izjava o potrošačkim cijenama.
Recimo: („Učinak konverzije kune u euro na rast potrošačkih cijena bit će blag i jednokratan. Da budem sasvim plastičan u razumijevanju ovoga, to znači da će vam se prosječna cijena jedne kave povećati za oko dvije lipe. Stoga ne stoje zvučni slogani da ćemo dobiti europske cijene, a sačuvati hrvatske plaće." Andrej Plenković na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, 28. veljače 2019.)
Ili to, ili da polako diže sidro.
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