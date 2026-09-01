KOLUMNA BORISA DEŽULOVIĆA
Kontaminirana Hrvatska
Donosimo kolumnu Borisa Dežulovića.
- Dobar dan, je li ovo kolumna Borisa Dežulovića na portalu N1?
- Jest, dobar dan, izvolite?
- Ja sam, Dežuloviću. Predsjednik Vlade. Andrej Plenković.
- Opet vi?! Kojim dobrom ovaj put?
- Došao sam oštro prosvjedovati zbog vaše posljednje kolumne.
- Gospodine Plenkoviću, ako ste imali nešto reći, mogli ste u toj kolumni. Umjesto toga, pobjegli ste iz nje glavom bez obzira.
- Ne, ne mislim na tu kolumnu, nego na ovu.
- Ovu sad?!
- Da.
- Protestirate zbog ove kolumne, a još ne znate ni o čemu je u njoj riječ?
- O, naravno da znam, jasno je iz naslova. "Kontaminirana Hrvatska". Molim vas.
- Što je po vama sporno u ovoj kolumni?
- Sporno je što pišete o, citiram, "kontaminiranoj zemlji" i "HDZ-ovom toksičnim uvozu iz Slovenije", koji će "trovati i već sada truje cijele generacije Hrvata".
- To je, naravno, točno, ali to zapravo izgovarate vi.
- Ja?!
- Evo provjerite. Tu, nekoliko redaka iznad, vidite, gdje ja pitam, "što je sporno u ovoj kolumni?", a vi odgovarate: "Sporno je što pišete o, citiram, 'kontaminiranoj zemlji' i 'HDZ-ovom toksičnim uvozu iz Slovenije', koji će 'trovati i već sada truje cijele generacije Hrvata'.
- Gospodine Dežuloviću, ovoga se puta nećete izvući svojim metatekstualnim začkoljicama! Želite reći da vi ne mislite kako je "zbrinjavanje toksičnih materijala iz Slovenije..."
- ...umjesto civilizacijskog postalo ultimativno ideološko pitanje? Kako je Hrvatska nepovratno kontaminirana zemlja i kako će HDZ-ov toksični uvoz trovati i već sada truje cijele generacije Hrvata? Naravno da mislim.
- Eto vidite, rekao sam vam da ste to sami napisali! I tko je sad koga zajebao na postmodernu metatekstualnost? Sad recite, kako točno to vidite kao "HDZ-ov uvoz"?
- Pa vi ste sponzorirali te kamione, zaboga!
- Mi?! Ali HDZ nema nikakve veze s tim! Gospodine Dežuloviću, ako je netko prekršio zakon, za to postoje institucije pravne države, a ne novinske kolumne i pamfleti. Ako je u zbrinjavanju konvoja iz Slovenije bilo nepravilnosti, ako je teret uvezen bez valjane dokumentacije i bez provjere porijekla, netko će odgovarati pred sudovima Republike Hrvatske, a ne pred vama, Dežuloviću!
- Bez dokumentacije i bez provjere porijekla?! Pa bukvalno svaki je iz Slovenije uvezen bez papira i provjere porijekla! Vi ni sami ne znate što je bilo u tim kamionima, čiji ste teret onda hladno zakopali u Hrvatskoj!
- Ja ne znam?! Zašto bih ja to trebao znati? Ja sam predsjednik Vlade, a uvozom i zbrinjavanjem smeća i toksičnog otpada iz Slovenije bave se resori i službe zaduženi za to.
- Opa! Uvozno smeće i toksični otpad? Čak ni ja nikad ne bih to nazvao uvoznim smećem i toksičnim otpadom.
- Zato što stvari nazivam pravim imenom, Dežuloviću.
- Smeće i otpad?
- Smeće i otpad, da, ja nemam problem to nazvati smećem i otpadom. Ali imam problem kada vi i vama slični to nazivate "HDZ-ovim uvozom" i zbrinjavanje otpada pakirate u ljevičarsku agendu za rušenje ove Vlade i ono, kako ste rekli, "ideološko pitanje". A naročito imam problem kada nas prije ikakvog inspekcijskog i sudskog postupka i prije bilo kakve studije o utjecaju na okoliš optužujete da kao veliki domoljubi zagađujemo vlastitu zemlju i trujemo buduće generacije.
- Ali vaš je ministar to zakopao u zemlju bukvalno stojeći mirno uz hrvatsku himnu, nazivajući cijelu stvar "dostojanstvenim ukopom", te "humanitarnim i civilizacijskim činom"!
- Ne razumijem, je li to sad opet neka metatekstualna parabola ili šta?
- Ne, ne, evo vam vijest Hine, citiram: "'Ovo je iznad svega humanitaran i civilizacijski čin jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop', poručio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na ukopu posmrtnih ostataka petsto hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata ekshumiranih u Republici Sloveniji..."
- Čekajte, stanite, kakve sad hrvatske žrtve...?
- Hrvatske žrtve iz 1945., koje su prošlog tjedna kamionima dovezene iz Slovenije i sahranjene u Hrvatskoj, u Donjem Macelju, ne pravite se glupi, Plenkoviću.
- Ovo je nesporazum, zar ne govorimo o otpadu koje je kamionima dovezeno iz Slovenije...?
- Gospodine Plenkoviću, molim vas da hrvatske žrtve iz Drugog svjetskog rata prestanete nazivati otpadom. Nije lijepo.
- A ne, ne, nećete me navući! Sad ste odjednom izvrnuli priču i okrenuli je na hrvatske vojnike iz 1945.!
- Ali uopće nisam. Ja cijelo vrijeme govorim o...
- Ne, ne, ne, ne! Evo gore, samo trenutak da pronađem gdje govorite... evo ga: "zbrinjavanje toksičnog sadržaja iz Slovenije umjesto civilizacijskog je postalo ultimativno ideološko pitanje", "Hrvatska je nepovratno kontaminirana zemlja", "HDZ-ov toksični uvoz trovat će i već sada truje cijele generacije Hrvata". To su vaše riječi, Dežuloviću!
- Naravno. I odnose se na dalekosežnu štetu zbog slavljenja poražene ustaške vojske iz Drugog svjetskog rata.
- Nemojte sad, govorili ste i o papirima, porijeklu...
- Točno. Uostalom, vi ni sami nemate pojma čiji su to posmrtni ostaci. Nema nikakve forenzičke dokumentacije, a među ekshumiranima u Sloveniji bilo je i njemačkih vojnika, čak i četnika.
- Hoćete reći da ste cijelo vrijeme mislili na...
- Cijelo vrijeme.
- Fak.
- Da.
- Kakav glupi nesporazum! A ja mislio da vi mislite na ovu aferu sa smećem u Gospiću!
- Zaista, gospodine Plenkoviću? Meni se više čini da sada odjednom želite izvrnuti priču i okrenuti je na aferu s otpadom u Lici.
- Ne budite smiješni.
- Ne, ne, ne, ne! Evo gore, samo trenutak da pronađem gdje govorite... evo ga: "Ako je u zbrinjavanju tereta iz Slovenije bilo nepravilnosti, ako je uvezen bez valjane dokumentacije i bez provjere porijekla, netko će odgovarati pred sudovima Republike Hrvatske, a ne pred vama, Dežuloviću!" Koliko vidim nigdje ne spominjete ni Gospić ni Liku.
- Ali ja...
- I još: "Ja sam predsjednik Vlade, a uvozom i zbrinjavanjem smeća i toksičnog otpada iz Slovenije bave se resori i službe zaduženi za to."
- Dobro, sad...
- I još: "Nemam problem to nazvati smećem i otpadom, ali imam problem kada vi i vama slični to nazivate 'HDZ-ovim uvozom'"...
- U redu, shvatio sam!
- Kako vidite, ispada...
- U redu, Dežuloviću, znam ja dobro što ispada.
- ...da ste neidentificirane vojnike iz 1945. zakopane u Donjem Macelju nazvali "smećem i toksičnim otpadom".
- Kažem, shvatio sam! Zaista nema potrebe za ovo.
- Ispričavam se.
- Sad kad ovako pogledam, stvar je dosta nezgodna...
- I što ćemo?
- Dajte mi trenutak da razmislim.
- Naravno.
- Recite, postoji li ikakva mogućnost da se dogovorimo i da se ova kolumna nekako...?
- Zaustavi? Žao mi je, već je objavljena.
- Molim? Objavljena?! Sve ovo što smo govorili? I ovo što sad govorim?
- Sve. Od riječi do riječi, evo pogledajte.
- Fak! Fak!
- Žao mi je, stvarno nisam htio...
- ...
- Gospodine Plenkoviću, gdje ste, nećete valjda opet pobjeći?
- ...
- Plenkoviću?
- ...
- Plenki, vrati se, zajebavao sam se, stvarno sam mislio na otpad u Lici. Mislim, halo, "Kontaminirana zemlja"?! Plenki!
- ...
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