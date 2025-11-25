Ovih dana nekoliko pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys dobilo je prekršajne prijave, svaka s istim tekstom: da su "dana 7. 11. 2025. u Zagrebu, preko puta zgrade Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, Petra Preradovića 21, gdje je bilo zakazano otvaranje izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića" u organizaciji SKD Prosvjeta, uzvikivali 'O Hrvatska, nezavisna država', čime su veličali tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku koja je bila totalitarna država iznikla iz fašizma, implicirajući time mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, kojim postupkom su nedvojbeno remetili javni red i mir i počinili prekršaj iz članka 5. stavak 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira".
Bad Blue Boysi uzvratili su pak preko društvene mreže Telegram: "Svakoga u ovoj zemlji bi trebalo zabrinjavati to što mediji u ovolikoj mjeri utječu na represivni aparat i pravosuđe, pogotovo iz razloga jer prednjače oni koji su pretežno u stranom vlasništvu i s očigledno specijalnom političkom i ideološkom agendom. Ako su uspjeli u tome da se pišu prijave za skandiranje koje potječe iz druge polovice 80-ih, koje nije sankcionirao ni jugoslavenski režim, logično je zapitati se što je sljedeće. Nakon znakovlja legitimnih postrojbi iz Domovinskog rata, pjesama, povijesnih hrvatskih zastava i grbova, možda je vrijeme da nam mediji i profesionalni aktivisti propišu i stil odijevanja s obzirom na to da im i to ide na živce. Maštovitim i elokventnim autorima ovako napisane prijave čestitamo na kičmi i karakteru!"
Treba odmah reći, Bad Blue Boysi su u pravu. I zaista je "posve logično zapitati se što je sljedeće".
Skandiranje "O Hrvatska, nezavisna država", za početak - da se ne zajebavamo kad za to nema nikakve potrebe - pravilno se piše, "O Hrvatska, Nezavisna Država", i zaista "veliča tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku, totalitarnu državu izniklu iz fašizma". Da je to, uostalom, skandiranje nezavisnoj Republici Hrvatskoj, glasilo bi, jasno, "O Hrvatska, Republika Hrvatska". I ne bi bilo praćeno zbornim pozdravom "Za dom spremni!". Pučki jedanaesterac "O Hrvatska, Nezavisna Država" prvi put se, međutim, na maksimirskim i poljudskim tribinama zaista čulo još kasnih osamdesetih, i zaista tada nije bio sankcioniran. Suci, međutim, taj čisti jedanaesterac nisu svirali zato što se jugoslavenski "režim" u to se vrijeme već veličanstveno raspadao: bilo je samo onih, kako se zovu, "medija sa specijalnom političkom i ideološkom agendom", koji su se tih kasnih osamdesetih jednako pitali - što je sljedeće?
Nakon tog skandiranja - pisali su tako "maštoviti i elokventni" novinari iz "medija sa specijalnom političkom i ideološkom agendom" - logično je zapitati se što je sljedeće: pjesme koje slave NDH, "povijesne" ustaške zastave i grbovi, pa na koncu i "povijesni" ustaški pozdrav "Za dom spremni", recimo - zašto ne? - na znakovlju legitimnih vojnih postrojbi?
I znamo kako je završilo. I kako još završava.
"Ako nam pišu prijave za skandiranje koje nije sankcionirao ni jugoslavenski režim", žale se tako četrdesetak godina kasnije Bad Blue Boysi, "možda je vrijeme da nam propišu i stil odijevanja, s obzirom na to da im i to ide na živce": "Nakon znakovlja legitimnih postrojbi iz Domovinskog rata, pjesama, povijesnih hrvatskih zastava i grbova, logično je zapitati se što je sljedeće."
"Što je sljedeće"? Vrlo dobro pitanje.
Kao novinar "medija pretežno u stranom vlasništvu, s očigledno specijalnom političkom i ideološkom agendom", mislim da imam dobar, barem jednako "maštovit i elokventan" odgovor. Za elokvenciju, doduše, nisam siguran, ali mašte mi ne nedostaje. Što dakle slijedi nakon prekršajnih prijava za skandiranje Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, isticanje zastave i grba NDH, te ustaškog pozdrava "Za dom spremni"?
Ovako iz glave, slijedi, recimo, prekršajna prijava Policijske uprave zagrebačke protiv više nepoznatih osoba u crnim odorama sa znakovljem NDH, zbog remećenja javnog reda i mira glasnim skandiranjem "O Hrvatska, nezavisna država" i uzvikivanjem "Za dom spremni", te uznemiravanja obitelji bivšeg predsjednika hrvatskog Sabora Bogdana Medakovića, njegova sina Đorđa i unuka Dejana na Zrinjevcu, kod kućnog broja 15. Slijedi onda, na primjer, i prekršajna prijava protiv nepoznatih počinitelja zbog oštećenja tuđe imovine i demoliranja radnji i poslovnih prostora u Zagrebu, uglavnom u vlasništvu Židova i Srba. Pa prekršajna prijava protiv nepoznatih počinitelja zbog, štajaznam, paljenja stare sinagoge u Osijeku.
Što je sljedeće? Sljedeća je prekršajna prijava protiv nepoznatih počinitelja koji će u tisku objaviti, na primjer, članak o Židovima kao "sinonimima podlosti, varanja, gramzljivosti, nemorala i tuđinstva", zbog čega su "Hrvati uvijek prezirali Židove i prema njima osjećali prirodnu odvratnost". Slijedit će onda i prijava protiv nepoznatih počinitelja koji će u više hrvatskih gradova remetiti javni red i mir isticanjem proglasa o zabrani kretanja Židova. Pa prijava protiv nepoznatih počinitelja zbog okupljanja u zgradi hrvatskog Sabora i donošenja takozvane "Zakonske odredbe o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda". Pa prekršajna prijava protiv nepoznatih počinitelja koji će na Trgu bana Jelačića u Zagrebu opljačkati i demolirati trgovinu živežnim namirnicama, kojom prilikom će smrtno stradati jedna osoba, recimo vlasnik židovske vjeroispovijesti.
Slijedit će tada i prekršajna prijava protiv više osoba koje će u Rimu potpisati ugovore o prepuštanju dijelova Hrvatskoga primorja i Gorskoga kotara, te Dalmacije istočno od Splita Italiji, te Savojskoj dinastiji prepustiti krunu kralja Zvonimira. Pa će slijediti prekršajna prijava protiv nepoznatih počinitelja zbog otmice i odvođenja dvadeset osoba srpske nacionalnosti u Gospiću, pa prijava zbog odvođenja i maltretiranja dvadeset troje građana Gospića hrvatske nacionalnosti, zbog njihovih lijevih političkih uvjerenja. Pa prijava zbog otmica građana srpske i hrvatske nacionalnosti u Novoj Gradiški, Koprivnici, Perušiću i Topuskom. Pa prekršajna prijava protiv nepoznatih počinitelja zbog nereda na Sokolskom stadionu u Sveticama, gdje će pored osamnaestogodišnjeg Dejana Medakovića privesti i više stotina zagrebačkih srednjoškolaca, te vršiti prozivku po nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
Slijedit će onda, recimo, i prekršajna prijava protiv više osoba koje će uz povike "Za dom spremni" u zgradi tvornice umjetnih gnojiva "Danica" kraj Koprivnice zatočiti oko dvije tisuće građana srpske, židovske i hrvatske nacionalnosti. Pa prijava protiv više nepoznatih osoba zbog otmice i ubojstva dvadeset petoro građana srpske nacionalnosti na području općine Slavonski Brod. Pa prijava zbog ubojstva Srba u slavonskoj Požegi, Vukovaru, Glini, Ogulinu, Lovincu, Našicama, Opuzenu, Donjem Lapcu i drugim mjestima.
Slijedit će nakon toga i prekršajna prijava protiv više nepoznatih osoba, zbog toga što će u dvorcu grofovske obitelji Erdődy u Kerestincu kraj Samobora zatočiti i likvidirati neutvrđeni broj Židova i Srba, te građana ljevičarskih političkih uvjerenja. Pa prekršajna prijava zbog osnivanja sabirnog centra Jadovno pokraj ličkog sela Trnovac. Pa prekršajna prijava protiv više nepoznatih počinitelja koji će u Hrvatskom Blagaju kraj Veljuna usmrtiti više od pet stotina građana srpske nacionalnosti. Pa prekršajna prijava zbog otmice i ubojstva stotinu šezdeset pet građana Zagreba židovske vjeroispovijesti, likvidiranih u logorima Danica i Jadovno. Pa onda i prijava protiv više osoba odgovornih za uhićenja i deportacije hrvatskih Židova u koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau.
A na koncu, jasno, i prekršajna prijava protiv nepoznatih počinitelja koji će skandirajući Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i uzvikujući "Za dom spremni" remetiti javni red i mir osnivajući kraj Jasenovca takozvane "sabirne logore" Ciglana i Kožara.
Što je sljedeće? Reći ću vam i to. Slijedit će oštra reakcija Bad Blue Boysa: "Ako su uspjeli u tome da se pišu prijave za skandiranje NDH, uzvike 'Za dom spremni', isticanje ustaškog znakovlja, antisemitske članke i proglase, rasne zakone, veleizdaju, pljačku židovske imovine, progone i deportacije Židova, Srba, Roma i hrvatskih ljevičara, masovne pokolje, silovanja i palež, koncentracijske logore, genocid nad Srbima, Holokaust i veleizdaju, logično je zapitati se što je sljedeće."
"Što je sljedeće"? Odlično pitanje.
I na to pitanje imam, naravno, maštovit i elokventan odgovor: to što slijedi ja vam, djeco, najiskrenije ne želim.