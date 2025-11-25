Bad Blue Boysi uzvratili su pak preko društvene mreže Telegram: "Svakoga u ovoj zemlji bi trebalo zabrinjavati to što mediji u ovolikoj mjeri utječu na represivni aparat i pravosuđe, pogotovo iz razloga jer prednjače oni koji su pretežno u stranom vlasništvu i s očigledno specijalnom političkom i ideološkom agendom. Ako su uspjeli u tome da se pišu prijave za skandiranje koje potječe iz druge polovice 80-ih, koje nije sankcionirao ni jugoslavenski režim, logično je zapitati se što je sljedeće. Nakon znakovlja legitimnih postrojbi iz Domovinskog rata, pjesama, povijesnih hrvatskih zastava i grbova, možda je vrijeme da nam mediji i profesionalni aktivisti propišu i stil odijevanja s obzirom na to da im i to ide na živce. Maštovitim i elokventnim autorima ovako napisane prijave čestitamo na kičmi i karakteru!"