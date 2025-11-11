Dogodilo se čudo: Rolls-Royce nudi popust na jedan od svojih modela!

Rolls-Royce je posljednja marka od koje biste očekivali popuste na vozila, ali nikad ne recite: nikad! Luksuzna marka nudi popust od 5000 dolara za Spectre za kupce koje će vozilo u SAD-u kupiti na leasing. S obzirom na početnu cijenu automobila od 422.000 dolara, ovaj popust djeluje poput dobre šale. No to je samo cijena osnovnog vozila, koje gotovo nitko ne kupuje. Naime, većina kupaca ozbiljno personalizira automobile i ulaže u njih desetke tisuća dolara. Ovaj popust se doista čini poput nekog vica, a može se racionalno objasniti podatkom da je SAD ukinuo subvencije na kupnju električnih automobila u visini od 7500 dolara, piše HAK Revija.