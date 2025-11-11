Dogodilo se čudo: Rolls-Royce nudi popust na jedan od svojih modela!

Električni Rolls-Royce Spectre u ponudi je od 2023. godine i dolazi u dvije verzije.
Rolls-Royce je posljednja marka od koje biste očekivali popuste na vozila, ali nikad ne recite: nikad! Luksuzna marka nudi popust od 5000 dolara za Spectre za kupce koje će vozilo u SAD-u kupiti na leasing. S obzirom na početnu cijenu automobila od 422.000 dolara, ovaj popust djeluje poput dobre šale. No to je samo cijena osnovnog vozila, koje gotovo nitko ne kupuje. Naime, većina kupaca ozbiljno personalizira automobile i ulaže u njih desetke tisuća dolara. Ovaj popust se doista čini poput nekog vica, a može se racionalno objasniti podatkom da je SAD ukinuo subvencije na kupnju električnih automobila u visini od 7500 dolara, piše HAK Revija.
Cars Direct piše da se ovaj poticaj pojavio u nedavnom biltenu za trgovce koji distribuira Rolls-Royce. Odnosi se na modele Spectre iz 2025. i 2026. godine koje će kupci uzeti do 30. studenog.
Električni Rolls-Royce Spectre u ponudi je od 2023. godine i dolazi u dvije verzije. Osnovni automobil ima 584 KS, dok verzija Black Badge povećava snagu na 659 KS, što ga čini najsnažnijim modelom iz Goodwooda do sada. Oba koriste bateriju od 120 kWh, što omogućuje domet do 428 km.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
