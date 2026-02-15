Dvije godine nakon odmora u Hrvatskoj: Muškarcu stigla kazna od 245 eura

Slavko Midzor/24sata

Jedan se Bečanin nemalo iznenadio kada mu je nakon ljetovanja na kućnu adresu stigla kuverta s kaznom. Ne bi to bilo ništa čudno da od tog odmora nisu prošle duge dvije godine. Boja od sunčanja odavno je izblijedjela, kao i sjećanja na ljetovanje, ali hrvatski sustav naplate parkinga ništa ne zaboravlja.

Umag ne oprašta: "Imao sam samo gotovinu"

Bečanin je primio zahtjev za plaćanje od jednog slovenskog odvjetničkog ureda. Zbog navodnog prekršaja pri parkiranju, morao je platiti gotovo 245 eura. O ovom slučaju prvi je izvijestio austrijski list “Heute”.

U dopisu je stajalo da je muškarac 9. srpnja 2024. godine u 12:45 sati u hrvatskom gradu Umagu, na sjeverozapadnoj obali Istre, parkirao vozilo bez važeće parkirne karte. “Na licu mjesta moglo se platiti samo karticom, a ja sam kod sebe imao samo gotovinu”, izjavio je kažnjeni turist za “Heute”.

Zašto je iznos tako visok?

Austrijanac je na kraju platio traženi iznos kako bi izbjegao daljnje probleme. Od 2010. godine između država EU-a postoji sporazum koji omogućuje naplatu novčanih kazni preko državnih granica. Budući da je Hrvatska članica EU-a, njezine kazne se legalno mogu izvršiti i u Austriji (kao i u Njemačkoj), prenosi Fenix Magazin.

Prema pisanju ADAC-a, tvrtke za nadzor parkinga u Hrvatskoj često angažiraju odvjetničke urede ili agencije za naplatu potraživanja. Oni, osim same cijene parking karte, zaračunavaju i:

Visoke odvjetničke troškove

Troškove utvrđivanja vlasnika vozila

Troškove prijevoda na njemački jezik

Ovi dodatni troškovi brzo nadmašuju samu cijenu parkiranja, pa ukupna potraživanja mogu narasti i do 500 eura.

Zastara tek nakon pet godina

Mnogi se nadaju da će kazna otići u zastaru, ali prema informacijama ADAC-a, kazne za parking iz Hrvatske zastarijevaju tek nakon pet godina. Svi koji žele provjeriti je li zahtjev opravdan, mogu koristiti besplatni ADAC-ov sustav za provjeru potraživanja (Forderungs-Checker).