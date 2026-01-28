Europska komisija zabranjuje jednu vrstu goriva

Prije se zabrana odnosila samo na palmino ulje, koje najčešće dolazi s plantaža u jugoistočnoj Aziji gdje su se nekada nalazile tropske prašume. Prema novom izvještaju, uzgoj soje također ima negativan utjecaj. Biljke, koje se uglavnom koriste kao stočna hrana, uzgajaju se u velikim razmjerima na prerijama američkog Srednjeg zapada, Brazila i Argentine, piše Revija HAK.