Europska komisija zabranjuje jednu vrstu goriva

Europska komisija uredbom namjerava klasificirati gorivo na bazi soje, koje se prvenstveno koristi kao biodizel, kao tvar koja predstavlja visok rizik za okoliše. To bi značilo da naftne tvrtke više ne bi mogle smatrati sojino ulje obnovljivim resursom kako bi ispunile svoje ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova.
Usjevi koji se uzgajaju prvenstveno na štetu šuma i drugih prirodnih područja važnih za skladištenje ugljika sada bi trebali biti reducirani. Njihov udio u ukupnoj potrošnji goriva mora se postupno smanjiti na nulu do 2030. godine, nacrt uredbe predlaže postupno ukidanje.
Negativan utjecaj
Prije se zabrana odnosila samo na palmino ulje, koje najčešće dolazi s plantaža u jugoistočnoj Aziji gdje su se nekada nalazile tropske prašume. Prema novom izvještaju, uzgoj soje također ima negativan utjecaj. Biljke, koje se uglavnom koriste kao stočna hrana, uzgajaju se u velikim razmjerima na prerijama američkog Srednjeg zapada, Brazila i Argentine, piše Revija HAK.
"Biogoriva proizvedena od soje dvostruko su lošija za planet od fosilnog dizela", rekao je Cian Delaney, stručnjak u udruzi Transport & Environment.
Njemačko udruženje za zaštitu okoliša (DUH) pozdravilo je potez EU i pozvalo na njegovu brzu provedbu i u Njemačkoj. Studija koju je udruženje naručilo prošle godine izazvala je pomutnju: zaključila je da je biodizel barem jednako štetan kao fosilni dizel, a često čak i štetniji za klimu, piše Der Spiegel.
Za kraj ćemo citirati njemačkog ministra zaštite okoliša Carstena Schneidera (SPD)
"Budućnost mobilnosti je električna."
