Hrvatska je s cijenom od 1,482 eura po litri pri samom europskom prosjeku, a tek nešto skuplja od Slovenije (1,443 €) i Crne Gore (1,430 €). Najniže cijene goriva bilježe se u Rusiji (0,672 €) i Bjelorusiji (0,666 €), dok su među članicama EU-a najpovoljnije Bugarska (1,218 €) i Poljska (1,376 €).