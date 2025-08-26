Najskuplje gorivo plaćaju građani Islanda, gdje litra 95-oktanskog benzina stoji čak 2,097 eura.
Slijede Danska (1,941 €) i Nizozemska (1,904 €), dok su cijene visoke i u Švicarskoj, Albaniji te Grčkoj. U sredini ljestvice nalaze se zemlje poput Njemačke (1,642 €), Francuske (1,677 €) i Italije (1,705 €).
Hrvatska je s cijenom od 1,482 eura po litri pri samom europskom prosjeku, a tek nešto skuplja od Slovenije (1,443 €) i Crne Gore (1,430 €). Najniže cijene goriva bilježe se u Rusiji (0,672 €) i Bjelorusiji (0,666 €), dok su među članicama EU-a najpovoljnije Bugarska (1,218 €) i Poljska (1,376 €).
