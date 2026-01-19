"Često u praksi vozači povezuju s mirisom goriva propuštanje ispušnih plinova ili povrat uljnih para motora, ako je neispravna neka od cijevi oduška motora. Ako nismo sigurni što pušta, a osjetimo intenzivni miris sličan gorivu u našem automobilu, preporuka je kontaktirati HAK i pomoć na cesti da se pregleda vozilo prije nego li se nastavi daljnja vožnja, piše Revija HAK.