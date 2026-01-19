Oglas

Miris goriva u kabini vozila: Što može biti uzrok i što učiniti?

N1 Info
19. sij. 2026. 07:56
Događa se, a pogotovo sa starijim vozilima. Miris benzina u kabini vozila u prvi trenutak izaziva nelagodu jer može biti povezan s ozbiljnim kvarovima.

Uvijek prvo zaustavite vozilo

Osjetimo li miris goriva u putničkom prostoru, može se dogoditi i da nije od našeg vozila, nego od nekog drugog vozila u prometu, ali opreza nikad dosta.

Preporuka je zaustaviti vozilo na  sigurnom mjestu i podići poklopac motora pregledati vizualno u motornom prostoru i ispod vozila, sve do spremnika, vidi li se možda propuštanje goriva – kaže HAK-ov tehnički savjetnik Marin Morava.

"Često u praksi vozači povezuju s mirisom goriva propuštanje ispušnih plinova ili povrat uljnih para motora, ako je neispravna neka od cijevi oduška motora. Ako nismo sigurni što pušta, a osjetimo intenzivni miris sličan gorivu u našem automobilu, preporuka je kontaktirati HAK i pomoć na cesti da se pregleda vozilo prije nego li se nastavi daljnja vožnja, piše Revija HAK.

Poseban oprez ako je vozilo starije od 15 godina

Vozila koja su starija od 15 godina i imaju više od 250.000 km često u praksi mogu imati neispravnost na sustavu dovoda goriva pa je preporuka imati i mali vatrogasni aparat u vozilu", zaključuje Marin Morava.

Dakle, panike nema, ali situacija može biti ozbiljna i ništa se ne smije prepuštati slučaju.

