Stiže hladni val, evo kad će temperature pasti ispod nule

U drugom dijelu dana ne očekuju se veće promjene vremenskih prilika. U zapadnim krajevima unutrašnjosti, gorju i na sjevernom Jadranu zadržat će se umjerena do pretežna naoblaka, uz mogućnost povremenog slabog snijega u višim predjelima. Dalmacija i Slavonija i dalje će imati većinom sunčano vrijeme, prenosi RTL. Vjetar će biti slab do umjeren, a na moru će i dalje prevladavati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima pod Velebitom. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će između -2 i 3 stupnja, dok će se uz obalu kretati od 9 do 15 stupnjeva.