Stiže hladni val, evo kad će temperature pasti ispod nule

Pod utjecajem snažne anticiklone u naše krajeve pritječe osjetno hladniji zrak sa sjevera Europe, zbog čega se u danima koji slijede očekuju upozorenja na hladni val.
Oglas
Tijekom jutra će u zapadnom dijelu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prevladavati umjerena do povećana naoblaka. Na kopnu se mjestimice može pojaviti magla, dok u gorskim predjelima postoji mogućnost slabog snijega. Istok i jug zemlje imat će znatno povoljnije vremenske prilike, uz pretežno sunčano vrijeme.
Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, dok će uz obalu puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a južnije istočnjak i jugo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između -6 i 0 stupnjeva, dok će se uz more zadržavati između 5 i 10 stupnjeva.
Vrlo hladno razdoblje
U drugom dijelu dana ne očekuju se veće promjene vremenskih prilika. U zapadnim krajevima unutrašnjosti, gorju i na sjevernom Jadranu zadržat će se umjerena do pretežna naoblaka, uz mogućnost povremenog slabog snijega u višim predjelima. Dalmacija i Slavonija i dalje će imati većinom sunčano vrijeme, prenosi RTL. Vjetar će biti slab do umjeren, a na moru će i dalje prevladavati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima pod Velebitom. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će između -2 i 3 stupnja, dok će se uz obalu kretati od 9 do 15 stupnjeva.
Početkom novog tjedna unutrašnjost zemlje očekuje vrlo hladno razdoblje, uz česta upozorenja na niske temperature. U pojedinim krajevima minimalne vrijednosti mogle bi pasti i do 10 stupnjeva ispod ništice, a temperature će se u nekim danima zadržavati u minusu i tijekom dana.
Prevladavat će djelomice do pretežno sunčano vrijeme, dok će na zapadu povremeno biti promjenjive naoblake i mjestimične magle. Prema kraju razdoblja postoji mogućnost povremenih oborina.
Na Jadranu će početak tjedna obilježiti pretežno sunčano i vjetrovito vrijeme, uz postupno slabljenje bure. Sredinom tjedna u Dalmaciji se očekuje porast naoblake, uz pojavu povremene kiše, koja bi prema vikendu mogla biti češća i lokalno obilnija, uz jačanje juga. Temperatura će i na obali postupno padati, pa će i ondje biti osjetno hladnije, osobito tijekom razdoblja jake bure.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas