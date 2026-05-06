Nova pravila u EU-u dižu cijene auta: Ovi modeli će biti najviše pogođeni

Nova pravila u Europskoj uniji donose konkretne promjene za kupce automobila. Od srpnja svi novi modeli moraju imati dodatne sigurnosne sustave, a to će izravno utjecati na cijene – posebno u nižim segmentima.
Oglas
Od 7. srpnja na snagu stupaju nova pravila Europske unije koja mijenjaju opremu u novim automobilima. Svi modeli koji se prodaju na tržištu morat će imati dodatne sustave sigurnosti i asistencije, što će povećati troškove proizvodnje, a posljedično i cijene za kupce.
Riječ je o obveznim tehnologijama koje uključuju sustave za nadzor vozača, pomoć pri održavanju trake, napredne kamere i uređaje koji prate ponašanje vozila. Takvi sustavi već postoje u skupljim modelima, ali sada postaju standard u svim novim automobilima.
Cijene idu gore, ali ne jednako za sve
Iako se na prvi pogled čini da će poskupljenje pogoditi sve modele, najveći udar očekuje se u nižim segmentima. Razlog je jednostavan – dodatna oprema čini veći udio u cijeni jeftinijih automobila nego kod skupljih modela.
Procjene pokazuju da bi trošak novih pravila mogao povećati cijenu vozila za nekoliko stotina eura, ovisno o vrsti pogona i modelu, piše tportal.
Koliko će auti stvarno poskupjeti?
Prema procjenama, potpuni paket obveznih sigurnosnih sustava povećat će trošak proizvodnje za 400 do 1500 eura po vozilu, ovisno o modelu i složenosti sustava. Na papiru to možda ne zvuči dramatično, ali učinak neće biti isti za sve automobile.
Najviše će se osjetiti kod jeftinijih modela. Ako automobil stoji oko 15.000 eura, dodatnih 1000 eura znači rast cijene od gotovo sedam posto. Kod premium modela od 60.000 eura isti iznos čini oko 1,7 posto, pa je udar za kupca relativno manji.
Zato će nova pravila najviše pogoditi male gradske i pristupačnije automobile. Upravo oni imaju najmanje prostora za poskupljenje, a dodatni sustavi poput adaptivnog kočionog svjetla i automatskog kočenja u nuždi s detekcijom pješaka i biciklista od srpnja postaju obvezni za sve nove registracije u Europi.
Industrija već traži prilagodbu
Nova pravila dio su šire strategije EU-a koja ide prema većoj sigurnosti i smanjenju emisija. U tom kontekstu proizvođači su već počeli prilagođavati proizvodnju i razvijati modele koji ispunjavaju nove standarde.
Istodobno, tržište se mijenja. Kupci sve više traže elektrificirane modele, dok klasični automobili postupno gube udio.
Za kupce je poruka jasna – automobili će biti sigurniji i tehnološki napredniji, ali i skuplji. Najveći izazov bit će pronaći ravnotežu između cijene i opreme, posebno u segmentu pristupačnih vozila.U prijevodu, ono što je donedavno bio osnovni model, uskoro bi mogao postati skuplja opcija nego prije samo nekoliko mjeseci.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas