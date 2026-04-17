Koje europske zemlje nude najveće potpore za električne automobile u 2026. godini?

17. tra. 2026. 08:52
Ilustracija: myenergi on Unsplash

Prodaja električnih automobila na baterije raste u Europi, a analitičari očekuju da će se trend nastaviti jer više cijene benzina, pod utjecajem rata u Iranu, potiču potrošače da se odmaknu od vozila na gorivo.

Europske zemlje dugo su podržavale prodaju električnih vozila, ali najnovija energetska kriza povezana s ratom u Iranu naglasila je ulogu poticaja u smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima.

Francuska, drugo najveće europsko gospodarstvo, gotovo će udvostručiti podršku elektrifikaciji, povećavajući potrošnju na 10 milijardi eura godišnje do 2030. s trenutnih 5,5 milijardi eura, rekao je premijer Sebastien Lecornu 10. travnja 2026. tijekom televizijskog obraćanja.

Plan uključuje daljnje poticaje za električne automobile i infrastrukturu za punjenje, s ciljem da dva od tri nova vozila budu električna do 2030. Također uključuje program socijalnog leasinga koji pokriva 100.000 električnih vozila za vozače s niskim primanjima i one koji putuju na velike udaljenosti zbog posla.

Prodaja automobila na baterije već raste u cijelom bloku, čineći 17,4% tržišta EU u 2025., u odnosu na 13,6% godinu ranije. U prva dva mjeseca 2026. taj se udio povećao na 18,8%, prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

Zajednički napadi SAD-a i Izraela na Iran i odgovor Teherana uzdrmali su energetska tržišta. Europske zemlje također nastoje smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, a mnoge podržavaju prelazak na električne automobile kako bi smanjile emisije i promovirale obnovljive izvore energije.

Zemlje s najvećim potporama za kupnju električnog automobila u 2026. godini

Prema ACEA-i, europske zemlje nude četiri glavne vrste poticaja: potpore za kupnju, mjere povezane s porezima na stjecanje, olakšice poreza na vlasništvo (uključujući izuzeća) i podršku za privatno punjenje.

"Monetarni i fiskalni poticaji ključni su za poticanje usvajanja baterijskih električnih vozila (BEV). Kada vlade djeluju, rezultati su trenutni", rekao je glasnogovornik ACEA-e za Euronews.

Kolike potpore dobivaju kupci?

Među zemljama koje nude najveće poticaje za kupnju je Italija, koja pruža do 11.000 eura ovisno o prihodima i uvjetima otkupa. Cipar nudi do 9.000 eura za vozilo i do 20.000 eura za određene skupine. Slovenija pruža do 7.200 eura, a Malta nudi između 6.000 i 8.000 eura, plus bonus za otkup.

Njemačka nudi do 6000 eura subvencija na temelju dohotka, dok Francuska nudi do 5700 eura, ovisno o shemi i dohotku. Španjolska nudi do 4500 eura za automobile proizvedene u EU, a Portugal maksimalno 4000 eura.

Najjači ukupni sustav poreznih olakšica za pojedince zabilježen je u Norveškoj. Zemlja nudi potpuno oslobođenje od PDV-a (do 300.000 NOK ili 25.890 eura) plus oslobođenje od poreza na kupnju. Iako je zemlja već dosegla 95,9% tržišnog udjela baterijskih električnih vozila za cijelu 2025. godinu.

Zemlje EU s npotpunim oslobođenjem od nameta povezanih s registracijom i vlasništvom, kao što su prometni porez ili cestarina za BEV vozila, uključuju Bugarsku, Cipar, Portugal, Grčku i Mađarsku. Istodobno, Italija nudi 5-godišnje oslobođenje od poreza na vlasništvo, a Rumunjska odobrava vrlo nizak fiksni godišnji porez za BEV vozila.

U Njemačkoj kupci imaju 10-godišnje oslobođenje od poreza na vozila i podrške za ugradnju kućnih punjača. Poljska nudi poticaje za kupnju do 9.440 eur i oslobađa električna vozila od trošarina.

Druge zemlje nude kombinaciju poreznih oslobođenja i ciljane podrške. Na primjer, Belgija primjenjuje vrlo niske poreze na registraciju i godišnje poreze za vozila s nultom emisijom, dok Bugarska oslobađa vlasnike električnih vozila od oporezivanja, ali ne nudi dodatnu podršku. Španjolska nudi odbitak poreza na dohodak od 15% do 3.000 € i smanjenje cestarine do 75%, uz podršku za punjenje kod kuće.

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti otvorio je 24. veljače prijave za novi krug poticaja za kupovinu vozila na alternativna goriva za pravne osobe i obrtnike.

U ovom krugu poticaja na raspolaganju će biti 3,2 milijuna eura, a sredstva su dostupna za vozila kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon, vozila kategorije M1, M2 i M3 na električni ili pogon na vodik te za vozila vozila kategorije N1, N2, N3 na električni ili pogon na vodik.

Za vozila L kategorije (mopedi, motocikli i četverocikli) moguće je ostvariti do 2.500 eura po vozilu. Za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9.000 eura, odnosno do 40% vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1-L7 i M1 ne smije prelaziti 50.000 eura bez PDV-a.

Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 sufinanciraju se do 40 % vrijednosti, odnosno maksimalno 90.000 eura po vozilu. Osim električnih vozila, prihvatljiva su i vozila na vodik, uključujući teretna vozila i autobuse. Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više vozila, uz maksimalan ukupni iznos sufinanciranja od 90.000 eura.

