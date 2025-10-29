U ovoj europskoj zemlji uvode se ružičaste registracijske oznake: Evo čemu služe

Početkom sljedeće godine, automobili u Francuskoj će se voziti s ružičastim registaracijskim pločicama. One će zamijeniti registarske tablice koje se koriste za nova i uvozna vozila, a koje su bijele, baš kao i standardne tablice. Cilj je spriječiti prevare i zlouporabe. Svake godine u Francuskoj između 350.000 i 450.000 vozila opremljeno je privremenim registaracijskim pločicama, koje vrijede maksimalno četiri mjeseca. Međutim, neki vozači nastavljaju voziti s isteklim pločicama, piše HAK Revija.