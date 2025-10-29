Oglas

Mjera ima smisla

U ovoj europskoj zemlji uvode se ružičaste registracijske oznake: Evo čemu služe

N1 Info
29. lis. 2025. 09:54
promet - pixabay
Pixabay/Ilustracija

Ružičaste pločice su odmah vidljive u prometu, što policiji i carini olakšava provjeru vozila s privremenom registracijom

Početkom sljedeće godine, automobili u Francuskoj će se voziti s ružičastim registaracijskim pločicama. One će zamijeniti registarske tablice koje se koriste za nova i uvozna vozila, a koje su bijele, baš kao i standardne tablice. Cilj je spriječiti prevare i zlouporabe. Svake godine u Francuskoj između 350.000 i 450.000 vozila opremljeno je privremenim registaracijskim pločicama, koje vrijede maksimalno četiri mjeseca. Međutim, neki vozači nastavljaju voziti s isteklim pločicama, piše HAK Revija.

Vlada kaže da su prevare s registaracijskim pločicama sve veći problem. Kako bi se borila protiv toga, Francuska će uvesti nove, ružičaste pločice počevši od prvog tromjesečja 2026. Nijedna druga zemlja ne koristi ovu boju. Izbor nije slučajan.

Ružičaste pločice su odmah vidljive u prometu, što policiji i carini olakšava provjeru vozila s privremenom registracijom. Osim toga, datum isteka (mjesec i godina) sada će biti ispisan na pločici, tako da službenici i automatski sustavi kamera za brzinu mogu na prvi pogled vidjeti je li vozilo još legalno na cesti.

Teme
Francuska registracija automobila

