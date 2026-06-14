HVO
Posljednja nada za dizel? Japanci tvrde da su pronašli način kako ga spasiti
Mazda i tvrtka Nippon Express pokrenuli su u svibnju pilot projekt korištenja obnovljivog dizelskog goriva (HVO). I to na način da su njime pokretali šlepere koji prevoze automobile iz Mazda tvornice.
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Mazda teži ugljičnoj neutralnosti cijelog opskrbnog lanca do 2050. godine, a ista je ambicija i NX Grupe. Ovim pilot projektom obje tvrtke žele istražiti potencijal alternativnih goriva u dekarbonizaciji logistike vozila i dijelova te ubrzati njihovu širu primjenu u društvu, prenosi Automobiliona.
Mazda želi proširiti projekt
Pilot projekt odvija se između Mazdinog pogona u japanskom Hofuu i parkirališta gotovih novih vozila Nakanoseki. Relacija je to dugačka oko 12 km u oba smjera.
Pritom se evaluiraju potrošnja goriva, performanse i operativni izazovi. Prikupljena saznanja koristit će se za buduće proširenje inicijative.
Biodizelsko gorivo nabavlja tvrtka NX Shoji, a dva šlepera uključena u projekt voze se u jednakim uvjetima kao i standardna dizelska vozila. To uključuje i njihovo održavanje i inspekcije, u suradnji s tvrtkom Isuzu Motors.
Mazda planira surađivati s dobavljačima goriva i lokalnim tvrtkama. S ciljem kako bi proširila potražnju, unaprijedila sustave opskrbe i infrastrukturu te izgradila održivo okruženje za dugoročnu primjenu HVO-a.
Dizelom do dekarbonizacije
Kazuhiko Sumi, direktor Mazde, izjavio je da smatra ovaj projekt izuzetno vrijednim. Naveo je i da će sustavnim prikupljanjem saznanja i suradnjom s regionalnim partnerima dodatno promicati praktičnu primjenu i širenje ove inicijative.
Osamu Sasaki, izvršni direktor Nippon Expressu, izjavio je da im je čast sudjelovati kao logistički partner u Mazdinoj inicijativi za ugljičnu neutralnost.
Dodao je da će pažljivo evaluirati utjecaj promjene goriva na kvalitetu transporta i operacije, pridonoseći time održivoj logistici i dekarbonizaciji cijelog opskrbnog lanca.
Na temeljima ovog pilot projekta, obje tvrtke planiraju proširiti krug partnera i nastaviti s dekarbonizacijom opskrbnog lanca.
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