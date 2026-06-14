ZANIMLJIV RAZLOG
Talijani će zbog Alfe Romeo žestoko navijati za BiH na Svjetskom prvenstvu, svaki gol im je važan
Italija se možda nije kvalificirala na Svjetsko prvenstvo u nogometu, ali njihovi navijači će imati za koga navijati. I to zahvaljujući – Alfi Romeu.
No postoji veliki "ali". Naime, moraju navijati za one zbog kojih nisu sada na najvećoj svjetskoj nogoetnoj smotri - za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, prenosi Automobiliona.
O čemu se radi?
I to moraju navijati žestoko jer Alfa Romeo je svojim kupcima obećala popust za svaki gol koji Bosna i Hercegovina postigne na turniru.
No niti tu nije kraj. Ako Bosna i Hercegovina, koja je izbacila Italiju, osvoji turnir, Alfa Romeo će kupcima koji su iskoristili ponudu ponuditi povrat novca. "Navijači Azzura tako će moći kanalizirati svoju strast unatoč tome što njihova momčad ne sudjeluje – podržavajući Bosnu i Hercegovinu", navode u Alfi.
Ipak, naravno da postoje određeni uvjeti u vidu sitnih slova. Tako se ponuda odnosi samo na kupce u Ujedinjenom Kraljevstvu, i samo na model Stelvio.
Besplatna Alfa na račun Zmajeva
Ponuda traje za cijelo vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva, od 11. lipnja do 19. srpnja. Popust iznosi 1160 eura na Alfa Romeo Stelvio za svaki gol koji postignu Zmajevi. A ako Bosna i Hercegovina ode do kraja i pobijedi, Alfa Romeo će kupcima u potpunosti nadoknaditi cijenu Stelvija. Znači ako naši susjedi osvoje prvenstvo – kupci Stelvia auto dobivaju - besplatno.
No moramo napomenuti kako postoje i ona još sitnija slova. Naime, da bi zadovoljili uvjete, navijači moraju biti stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva i imati pravo “igrati” za talijansku reprezentaciju. Ukratko, moraju imati veze s Italijom, bilo putem obiteljskog nasljeđa ili državljanstva.
Također, kupci moraju naručiti novi Stelvio na dan kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, a Alfa Romeo će smanjiti cijenu automobila do registracije za svaki postignuti gol.
"Talijani se osjećaju izgubljeno"
Ove potencijalne uštede daju ožalošćenim talijanskim navijačima priliku da osjete nacionalni ponos, uživaju u utakmicama i dožive strast, ali i performanse Alfa Romea. Iako su Azzuri izgubili od Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama i neće se natjecati, Alfa Romeo potiče talijanske navijače da kanaliziraju svoju strast navijajući za momčad od koje su dostojanstveno izgubili. Jer što su njihovi rivali bolji, to je ponuda veća.
"Znamo da se mnogi Talijani osjećaju izgubljeno dok ovo ljeto nogometa počinje, bez nacionalne momčadi za koju bi mogli podržati. Ništa neće zamijeniti gledanje Azzura kako igraju na najvećoj pozornici, ali želimo ponuditi navijačima sljedeću najbolju stvar, a to je da dobiju svoje sportske užitke od Alfa Romeo Stelvija s dodatnim bonusom novčanog popusta za svaki gol koji postigne Bosna i Hercegovina. Ovog ljeta, vožnja Alfa Romea najbolji je način da osjetite ponos zbog svega po čemu je Italija poznata – stila, strasti i sportskih performansi", rekao je Jules Tilstone, generalni direktor Alfa Romeo UK.
Alfa Romeo Stelvio je SUV koji utjelovljuje strastveni i sportski duh koji ljudi vole kod Italije. Dostupan je s 2,9-litrenim Bi Turbo V6 motorom od 520 KS, ili u dizelskoj verziji.
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