Talijani će zbog Alfe Romeo žestoko navijati za BiH na Svjetskom prvenstvu, svaki gol im je važan

"Znamo da se mnogi Talijani osjećaju izgubljeno dok ovo ljeto nogometa počinje, bez nacionalne momčadi za koju bi mogli podržati. Ništa neće zamijeniti gledanje Azzura kako igraju na najvećoj pozornici, ali želimo ponuditi navijačima sljedeću najbolju stvar, a to je da dobiju svoje sportske užitke od Alfa Romeo Stelvija s dodatnim bonusom novčanog popusta za svaki gol koji postigne Bosna i Hercegovina. Ovog ljeta, vožnja Alfa Romea najbolji je način da osjetite ponos zbog svega po čemu je Italija poznata – stila, strasti i sportskih performansi", rekao je Jules Tilstone, generalni direktor Alfa Romeo UK.