Poznati mehaničar: Ovaj 20 godina star rabljeni automobil najpouzdaniji je na svijetu

Vrhunski automehaničar otkrio je koji je rabljeni automobil najbolji kada je riječ o pouzdanosti na cestama. Paul Lucas, jedan od vodećih automehaničara, priznao je da je 20 godina star Ford Focus njegov izbor broj jedan za one koji žele što rjeđe viđati svoj automobil u radionici.
Govoreći ranije za Daily Mail, Paul je rekao:
"Za mene je 20 godina star Ford Focus Mk1 s motorom od 1,6 litara apsolutni pobjednik po pitanju pouzdanosti. Dizajniran je prije nego što su uvedene sve one nepotrebne tehnološke ‘igračke’, a automobil se još uvijek pali pravim ključem, a ne pritiskom na gumb. Svoj sam kupio prije 15 godina za 500 funti i nisam požalio.“
Focus Mk1 postao je jedan od najvažnijih modela američkog proizvođača i poslužio je kao temelj za buduće generacije Focusa. Ovaj je model 1999. godine osvojio titulu europskog automobila godine te je bio jedan od najprodavanijih automobila na tržištu.
Automobil je i danas financijski pristupačan svima koji traže povoljan rabljeni primjerak – na AutoTraderu se može pronaći već za nešto više od 1.000 funti. Stručnjaci iz WhatCara ističu kako su dijelovi za rabljene Ford Focus modele proizvedene između 1998. i 2004. godine lako dostupni, što ih čini jednostavnima i jeftinima za održavanje.
