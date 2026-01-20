Oglas

izbor broj jedan

Poznati mehaničar: Ovaj 20 godina star rabljeni automobil najpouzdaniji je na svijetu

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 19:07
Ford
Pexels/Ilustracija

Vrhunski automehaničar otkrio je koji je rabljeni automobil najbolji kada je riječ o pouzdanosti na cestama. Paul Lucas, jedan od vodećih automehaničara, priznao je da je 20 godina star Ford Focus njegov izbor broj jedan za one koji žele što rjeđe viđati svoj automobil u radionici.

Oglas

Paul je naglasio da zbog svoje odluke o kupnji Focusa „nimalo ne žali“, te ga preporučuje svima koji traže pouzdan rabljeni automobil. Ford je prošle godine prekinuo proizvodnju svog kultnog Focusa, nakon što su ranije ugašene linije Mondea i Fieste, prenosi Express.

Govoreći ranije za Daily Mail, Paul je rekao:

"Za mene je 20 godina star Ford Focus Mk1 s motorom od 1,6 litara apsolutni pobjednik po pitanju pouzdanosti. Dizajniran je prije nego što su uvedene sve one nepotrebne tehnološke ‘igračke’, a automobil se još uvijek pali pravim ključem, a ne pritiskom na gumb. Svoj sam kupio prije 15 godina za 500 funti i nisam požalio.“

Focus Mk1 postao je jedan od najvažnijih modela američkog proizvođača i poslužio je kao temelj za buduće generacije Focusa. Ovaj je model 1999. godine osvojio titulu europskog automobila godine te je bio jedan od najprodavanijih automobila na tržištu.

Automobil je i danas financijski pristupačan svima koji traže povoljan rabljeni primjerak – na AutoTraderu se može pronaći već za nešto više od 1.000 funti. Stručnjaci iz WhatCara ističu kako su dijelovi za rabljene Ford Focus modele proizvedene između 1998. i 2004. godine lako dostupni, što ih čini jednostavnima i jeftinima za održavanje.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Ford Focus automobili mehaničar vozači

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ