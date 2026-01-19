Zašto su novi automobili toliko skupi?

Novi automobili ili kamioneti danas u prosjeku koštaju oko 43.000 eura.
„Cijene novih vozila već više od godinu dana bilježe stabilan – iako spor – rast“, navodi Kelley Blue Book, u vlasništvu tvrtke Cox Automotive, u nedavnom izvješću. „Nakon što su dosegnule vrhunac u rujnu, cijene su uglavnom ostale stabilne, na razini nešto ispod 50.000 dolara.“
To nije mali iznos. Zašto su automobili toliko skupi i koliko će to još trajati?
Računalni čipovi
Još od razdoblja pandemije postojao je manjak ključnih računalnih čipova. Taj je nedostatak ograničio proizvodnju novih vozila. Bila je to klasična priča o ponudi i potražnji.
Kriza s čipovima „utjecala je na to što je bilo dostupno“, rekla je u intervjuu Stephanie Brinley, analitičarka tvrtke S&P Global Mobility. „Proizvođači automobila fokusirali su se na vozila s većim profitnim maržama“ kako bi što bolje iskoristili ograničene količine čipova kojima su raspolagali.
U međuvremenu se nestašica čipova ublažila. No kada cijene jednom porastu, rijetko se vraćaju na prijašnje razine.
Električna vozila
Proizvodnja i prodaja električnih vozila porasle su. Administracija predsjednika Joea Bidena u Sjedinjenim Državama zalagala se za veći broj električnih vozila kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova iz motora s unutarnjim izgaranjem.
Kako bi proizveli više električnih vozila, proizvođači su ulagali u proizvodnju baterija i izgradnju tvornica za električne automobile. To je skuplje od proizvodnje klasičnih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, s obzirom na opseg potrebnih investicija. Zbog toga je porasla prosječna cijena svih vozila.
Administracija Donalda Trumpa nije sklona električnim vozilima. Unatoč tome, isporuke električnih vozila i dalje rastu – doduše sporijim tempom nego što je očekivala Bidenova administracija.
Preferencije potrošača
„Automobili su potrošačka dobra i, kao i kod drugih potrošačkih preferencija, postoji inflacija u preferencijama“, rekla je Erin Keating, glavna analitičarka Cox Automotivea.
Prosječna cijena od 50.000 dolara koju navodi Kelley Blue Book temelji se na stvarnoj prodaji vozila. Kupci se često odlučuju za skuplje modele.
Prema njezinim riječima, potrošači se okreću većim i skupljim vozilima. „Potrošači i dalje glasaju svojim novčanikom“, dodala je Keating, a prenosi Forbes.
Carine
Administracija Donalda Trumpa početkom 2025. najavila je carine na raznu robu, uključujući automobile i kamione. Carine se naplaćuju uvoznicima, a ti se troškovi najčešće prebacuju na potrošače.
Zbog carina proizvođači automobila i dobavljači prilagođavaju svoje strategije. Američki proizvođači nastoje pronaći dobavljače s većim udjelom domaće proizvodnje kako bi smanjili troškove carina.
„Ne reagiramo prenagljeno i ne mijenjamo dobavljače masovno i preko noći“, rekao je Sven Heneke, izvršni potpredsjednik za nabavu u tvrtki Forvia Hella.
Ipak, očekuje se da će carine dodatno podići cijene u 2026. godini.
„Vidjet ćemo određene inflatorne pritiske“, zaključila je Keating.
