Zašto su novi automobili toliko skupi?

Kriza s čipovima „utjecala je na to što je bilo dostupno“, rekla je u intervjuu Stephanie Brinley, analitičarka tvrtke S&P Global Mobility. „Proizvođači automobila fokusirali su se na vozila s većim profitnim maržama“ kako bi što bolje iskoristili ograničene količine čipova kojima su raspolagali.