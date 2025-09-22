Skriveni gumb u vašem autu može spasiti život, a mnogi ni gdje je ni čemu služi

Kada se eCall aktivira, on ne uspostavlja samo glasovnu vezu. Istovremeno, putem podatkovne veze, šalje hitnim službama minimalni, ali ključni set podataka koji im omogućuje brzu i preciznu reakciju. Taj paket informacija uključuje točnu GPS lokaciju vozila, vrijeme nesreće, identifikacijski broj vozila (VIN) te smjer putovanja, što je izuzetno važno na autocestama kako bi pomoć bila upućena u ispravnom smjeru. Na taj način, čak i ako su putnici bez svijesti ili u stanju šoka i ne mogu komunicirati s operaterom, hitne službe točno znaju gdje se nesreća dogodila i mogu odmah poslati policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Sustav funkcionira u svim zemljama članicama EU, bez obzira na to gdje je vozilo kupljeno ili registrirano, i za njegovo funkcioniranje nije vam potreban mobilni telefon.